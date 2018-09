Se agudizan diferencias en Ministerio Público de Cusco

José Víctor Salcedo

En los pasillos del Ministerio Público (MP) del Cusco hay dos grupos enfrentados desde hace buen tiempo. Unos apoyan al presidente de la Junta de Fiscales, Walter Becerra, y otros están en su contra. Por celos profesionales o por intereses, la confrontación existe. En la víspera se publicó en redes sociales un audio que pondría en evidencia ese choque interno.

En la grabación se escucha supuestamente a la fiscal adjunta de la Fiscalía Penal Corporativa de Calca, Grace Pérez Terrazas, dialogar con otras personas. A Pérez se le oye molesta porque Becerra emitió una resolución que dispuso que desde el 2 de junio asumiera la carga procesal (investigaciones) de la fiscal titular de la Segunda Fiscalía Corporativa, Isolina Letona García, quien salió de vacaciones y pidió que a ese tiempo se le sume una licencia de tres meses por maternidad. Tanta es su molestia que lanza una amenaza: "Él ha firmado su sentencia de muerte”. Añade que se quejará ante el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Al respecto, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Walter Becerra, sostuvo que pedirá información y la versión de la fiscal para iniciar una investigación si así lo amerita. "Nunca he tenido problemas con la doctora Grace, pero lamento que se haya manifestado así", dijo.

No quiso decir si habrá sanciones si se confirma que es la voz de la fiscal. Sin embargo, fuentes del MP dijeron que podría ser investigada por tráfico de influencias.

Pérez negó que sea su voz y denunció "a los que resulten responsables" por el presunto delito de usurpación de voz y delito informático. "Si estoy poniendo una denuncia es porque no es (mi voz). Estoy pidiendo que se investigue todo eso y quién ha podido ser, porque hasta donde tengo entendido para hacer una interceptación de una comunicación o pretender hacer ver como si se hubiera interceptado esto, debe ser por mandato judicial", anotó.

Además expresó su preocupación porque estarían manipulando audios y que los fiscales están siendo perseguidos. Acotó que nunca se negó a asumir la carga de la fiscal Letona. ❧

AUDIO de FISCAL

Lo que está disponiendo el presidente es que yo asuma la carga de Isolina y ustedes me van a apoyar en la oficina. Ahora voy a exigir que me paguen como provincial, que me paguen 14 'lucas' (soles) sí o no por tanto trabajo.

No sabe qué le va a pasar al presidente. ¿Usted cree que esto se va a quedar así? Ja. Él ha firmado su sentencia de muerte. Ahora que (Pedro) Chávarry es el nuevo Fiscal de la Nación... estoy feliz, voy a ir ahora con Chávarry, me voy a quejar (por) lo que este desgraciado me está haciendo. Voy a presentar mi reclamo, voy a quejar al presidente ante la Fiscalía Suprema y voy a hacer un conjunto de acciones, pero mientras dura esas acciones voy a acatar esto... Mire esto, doctor, voy a presentar mi queja, no me puede hacer eso el presidente. ¿Sabe qué? Me está poniendo en forma retroactiva a partir del 2 de junio.

DESCONOCIDO: Tu carga, ¿cómo va a ser?

-Eso pues, doctor. Eso ha pedido el doctor Carlos Pérez también y mire lo que ha hecho... Habrá medido bien, habrá pensado bien al hacer esa resolución. Yo no me achico, doctor. Pero el único inconveniente es que así como no me quiere dar solución, que me promueva como (fiscal) provincial, en tal caso yo voy a vivir acá.