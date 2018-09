Elecciones 2018. El candidato a la alcaldía de Lima por Perú Patria Segura (PPS), Renzo Reggiardo, descartó debatir con Ricardo Belmont de Perú Libertario (PL) este domingo 30 de septiembre en Barrios Altos, tal y como se lo había solicitado hace algunos días tras negarse a debatir con el resto de candidatos.

"Lo que habíamos planteado con Ricardo Belmont (el debate) ya quedó descartado. No queremos entorpecer lo que programó el Jurado Nacional de Elecciones", dijo el postulante a Lima, Renzo Reggiardo, durante un evento partidario.

Como se recuerda, el candidato de Perú Patria Segura y su adversario político, generaron críticas por parte del resto de postulantes, quienes les cuestionaron intentar "sabotear" la cita organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) intentando programar un debate paralelo entre ambos.

Pese a Renzo Reggiardo fue el promotor de este encuentro con Ricardo Belmont para este domingo 30 de septiembre, se retractó e indicó que este fin de semana solo participará en eventos partidarios en Barrios Altos, sin realizar debate alguno.

Por su parte, hace algunos días, el Tribunal de Honor del Pacto Ético afirmó que ambos candidatos estarían faltando a los compromisos que suscribieron durante la campaña y cuestionó que intenten realizar un debate paralelo al que realiza el JNE.

Sin embargo, Ricardo Belmont parece sorprendido por la decisión de Reggiardo. “No me enteré nunca [que no había debate] (…) no se reunieron [los equipos de ambos] me sorprende que no haya debate será por una cuestión de tiempo”, señaló.