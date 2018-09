Comisión Permanente aprobó destituir al juez César Hinostroza

La Comisión Permanente del Congreso aprobó por unanimidad la destitución e inhabilitación por 10 años del juez supremo César Hinostroza, por infracción a la Constitución.

La citada comisión también reafirmó esta madrugada la acusación contra Hinostroza por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, pero archivó la denuncia por organización criminal con los votos en bloque de los congresistas de Fuerza Popular.

Luego aprobó la destitución de los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Julio Gutiérrez Pebe, Iván Noguera Ramos, Orlando Velásquez y Guido Aguila Grados, involucrados en el caso de los 'CNM Audios'.

Antes de la votación, la Comisión Permanente recibió a Hinostroza y los exconsejeros para escuchar sus descargos. Además atendió la exposición del congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú), quien dio cuenta del informe acusatorio aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Pacori repasó los hechos que incriminan a Hinostroza, Gutiérrez, Noguera, Aguila y Velásquez, y mostró las conversaciones telefónicas que meses atrás fueron publicadas por IDL-Reporteros y otros medios.

El congresista de Nuevo Perú explicó que el informe final acumuló siete denuncias constitucionales y encontró que los acusados habrían cometido delitos e infracciones a la Carta Magna.

Entre las denuncias que pesaban sobre Hinostroza y los exconsejeros figuraba la de integrar la organización criminal. Sin embargo, esta fue descartada por la Comisión Permanente.

Negaron delitos

“Pido disculpas al país si en algunas conversaciones no he guardado la compostura, pero no he cometido ningún delito ni he infringido la Constitución”, aseguró Hinostroza durante su defensa, en referencia a varios de los audios donde se le escucha buscar favores de empresarios y dirigentes, además de presuntamente ofrecer una reducción de pena para un violador.

El juez supremo solicitó disculpas hasta en dos oportunidades, pero se mantuvo firme en declararse inocente de todas las denuncias que pesan en su contra.

Incluso aseguró que es víctima de una persecución política a raíz de la publicación de una de sus conversaciones telefónicas interceptadas, en la que se le escucha coordinar una reunión con alguien a quien su interlocutor, el ahora preso Antonio Camayo, identifica como "la señora K", de "la fuerza número uno".

"A mí me están linchando políticamente y mediáticamente porque presuntamente soy juez del partido Fuerza Popular. Eso lo rechazo", dijo en su intervención ante la Comisión Permanente.

"El informe menciona el hecho de haber tenido reuniones con miembros del partido Fuerza Popular, entre los cuales estaría la 'señora K', pero no dice quién es la 'señora K'. Si hubiera una buena investigación diría (que) 'la señora K es fulano de tal'. (Pero) no lo dice, (solo) habla de forma genérica y vaga", agregó.

Sin embargo, su defensa no convenció a la mayoría de miembros de la Comisión Permanente, según lo confirmó la votación.

Hasta las lágrimas

Por su parte, el exconsejero Iván Noguera también se declaró inocente de los presuntos delitos por los que se le acusa y, tal como lo hizo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tuvo una intervención histriónica.

Noguera incluso lloró durante su defensa, que se basó en atacar y denunciar a sus ex colegas en el CNM, más que defenderse con argumentos sólidos.

El exconsejero reconoció que intercedió para que la Corte del Callao firmara un convenio de prácticas preprofesionales con la universidad Telesup, donde su esposa trabaja como decana de la Facultad de Derecho. Sin embargo, dijo que ello no configura ningún delito.

La sesión de la Comisión Permanente continuó con la intervención del abogado de Orlando Velásquez.

"La ley y las pruebas deben estar por encima del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales", dijo.

Pero los legisladores respaldaron la mayoría de las acusaciones contempladas en el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Gerardo Távara, de Transparencia, dijo que con la exculpación de Hinostroza de ser parte de la red criminal, la Comisión Permanente estaría negando la existencia de "Los Cuellos Blancos".

El Pleno del Congreso tendrá la última palabra

El informe acusatorio aprobado por la Comisión Permanente pasará al Pleno del Congreso, donde será debatido y sometido a votación.

En esa última y definitiva instancia, el suspendido juez supremo César Hinostroza y los exmiembros del CNM contarán nuevamente con el derecho a la defensa.

Si el Pleno decide destituir e inhabilitar por 10 años a Hinostroza, este perderá la inmunidad y podrá ser procesado sin obstáculos legales.

Sin embargo, de la defensa que adoptó Hinostroza ante la Comisión Permanente se desprende que sería la misma que usaría ante las instancias judiciales. El suspendido juez buscará que los 'CNM Audios' no sean considerados pruebas legales.

Un informe de la Fiscalía identificó a César Hinostroza como el "gran jefe" de "Los Cuellos Blancos del Puerto" y a Walter Ríos como el "jefe". Sin embargo, la Comisión Permanente rechazó esa acusación.