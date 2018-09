Desde Adentro

NUEVO PERÚ Y FRENTE AMPLIO PELEAN POR CURUL

Accesitaria en disputa

Nuevo Perú y Frente Amplio se disputan una curul tras la muerte del congresista Mario Canzio. Los de Frente Amplio aseguran que la accesitaria, Flor de María González, se integrará a sus filas porque Canzio fue elegido con ellos, mientras que los de Nuevo Perú dicen lo contrario y que “ese tema ni siquiera está en discusión”.

A LA COMISIÓN PERMANENTE

Hinostroza va hoy al Congreso

Luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomendara destituir e inhabilitar a ocupar cargos públicos por diez años al suspendido juez César Hinostroza y a cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Orlando Velásquez y Guido Aguila) la Comisión Permanente del Congreso ha citado a los investigados para hoy.

ANTE EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

Denuncian a Chávarry

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, afronta otra denuncia. Un grupo de ciudadanos lo ha demandado ante el Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL). De proceder y concluir a favor de los demandantes, el cuestionado fiscal podría quedar inhabilitado de sus funciones como abogado, un requisito fundamental para dirigir el Ministerio Público.

ESPERA CONGRESISTA MELÉNDEZ

Sin cambios en la no reelección

El legislador oficialista Jorge Meléndez quiere confiar en que el proyecto de ley sobre la no reelección de congresistas, que aún no ha visto el Parlamento, no sufrirá mayores modificaciones que lo desnaturalicen. “Esta es una ley que no amerita mayor discusión porque el tema es claro: ¿estás o no a favor de la reelección? Yo creo que ese proyecto de ley ya no debería estar en discusión”, sostuvo en Ideeleradio.

EN LA COMISIÓN DE ÉTICA

Seguiría investigación a Becerril

La presidenta de la Comisión de Ética, Jánet Sánchez (Peruanos por el Kambio), dijo que planteará que la denuncia contra Héctor Becerril (Fuerza Popular), por su presunta intromisión en las elecciones del CNM, sea retomada. La indagación se paralizó a la espera de que se presente el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

EN VENEZUELA, DICE EL CANCILLER NÉSTOR POPOLIZIO

Hay que poner fin a la impunidad

El canciller Néstor Popolizio consideró necesario que la comunidad internacional tome acciones para poner fin a la impunidad en Venezuela. Dijo, además, que la investigación solicitada a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el gobierno de Nicolás Maduro debe hacerse en forma expeditiva.