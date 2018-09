¿Por qué el programa Sin Guion de Rosa María Palacios no fue emitido?

El programa "Sin Guion", conducido por Rosa María Palacios, no fue emitido este martes a través de las redes sociales de La República debido a que la conductora se encuentra de vacaciones. Asimismo, tampoco será transmitido por el resto de la semana.

"Tengo que hacer un anuncio importante y es que voy a desaparecer unos días, pero no se asusten, me voy de vacaciones. Así como el Parlamento se lo está tomando con calma, creo que todos también deberíamos hacer una pausa, porque la semana que viene no es solamente una semana preelectoral, sino también una donde probablemente descubramos que el Congreso no va a hacer nada en materia de reforma política. Así que me estoy tomando unos días descanso para regresar recargada", comentó la abogada en el cierre del programa "Sin Guion" transmitido ayer.

