Letona contradice a Salaverry con argumento sobre referéndum.

La cuestión de confianza otorgada por el Congreso de la República al gabinete ministerial de César Villanueva, ha generado diversas interpretaciones. Algunos legisladores afirman, al igual que el Ejecutivo, que la cuestión de confianza se otorgó para los proyectos de reforma constitucional. Sin embargo, en el fujimorismo no tienen clara su postura.

Mientras que el presidente del Congreso y parlamentario por Fuerza Popular, Daniel Salaverry, afirma que la moción de cuestión de confianza "hacía referencia a los dos ejes de política de Estado en donde el premier hacía mención de estos proyectos", su colega en el fujimorismo Úrsula Letona señala que "es una mentira que la cuestión de confianza haya sido otorgada por proyectos de ley".

Esta polémica en el fujimorismo se desata a raíz que el último miércoles, durante la presentación de la cuestión de confianza, se votó una moción multipartidaria bajo dos políticas de Estado: lucha contra la corrupción y defensa de la institucionalidad. Ambas, para el Ejecutivo, comprendían los cuatro proyectos de reforma constitucional para el referéndum. El mismo presidente del Congreso, Daniel Salaverry, confirma esta versión.

"El documento que se envió oficialmente hacía referencia al texto que se puso a votación el día del Pleno, y que fue un texto consensuado con todos los portavoces. Hacía referencia a los dos ejes de política de Estado, que están referidos al oficio 257, en donde el premier hacía mención de estos proyectos", señaló el titular del Parlamento en Canal N.

Sin embargo, durante la Comisión de Constitución la congresista Úrsula Letona expresó que "la cuestión de confianza, no se refiere a proyectos de ley", que son las iniciativas que serán sometidas a referéndum, y que la Junta de Portavoces acordó aprobar antes del 4 de octubre. El fujimorismo no ha confirmado que se aprueben estos proyectos hasta la fecha establecida, bajo el argumento que "el Ejecutivo no debe poner plazos al Congreso".

Por su parte, Daniel Salaverry argumenta que "ya quedan diez días para cumplir con el compromiso que asumieron desde el Congreso con la población para aprobar estos cuatro proyectos" y tienen que "honrar ese compromiso". En ese sentido dio esperar que "la Comisión de Constitución pueda avanzar esta semana y antes del día 4 (de octubre) pueda tener listo los dictámenes para poder convocar al Pleno y aprobar estos proyectos".