Caso Bustios: Urresti confiado en que sentencia saldrá a su favor

Confianza. Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú, conocerá la sentencia por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos el próximo 4 de octubre, tres días antes las Elecciones 2018. El exministro del Interior confía en que el fallo salga a su favor.

Tras los últimos alegatos de su defensa, Daniel Urresti dijo sentirse muy confiado por la decisión final. “Estoy seguro que el 4 de octubre me van a absolver. No hay la más mínima posibilidad de que me condenen, mi abogada ha sido explicita en demostrar mi inocencia”, enfatizó a los medios de comunicación.

En otra parte de sus declaraciones Urresti se dirigió a sus seguidores: “El 4 octubre todas aquellas personas que desean votar por mí e injustamente no se animaban porque decían “si voto por Urresti y lo declaran culpable y resulta ser un asesino”, ya no será ese el problema porque 3 días antes sabrán que soy inocente. Esto marca un nuevo rumbo en la campaña definitivamente”, concluyó.

La investigación a Urresti es por la muerte de Hugo Bustíos, quien en 1988 viajó a Ayacucho como corresponsal de la revista Caretas. Este proceso se inició a raíz de que Amador Vidal Sanbento, uno de los condenados por el crimen del corresponsal de Caretas, lo sindicó como responsable del homicidio.