Sheput: Informe contra Chávarry “es correcto y constitucional” [VIDEO]

El congresista de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, aseguró que el informe que elaboró sobre la acusación contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en el que recomienda su destitución e inhabilitación por 10 años, es correcto y está dentro del marco de la Constitución.

“Pedro Chávarry y su entorno debe asumir esta situación con mayor calma, se les está dando todas las oportunidades para que den sus argumentos en la próxima sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (…) Se verá que mi posición es correcta, objetiva, profesional y a la vez constitucional”, precisó en diálogo con la prensa.

Asimismo, el legislador oficialista indicó que le importa convencer sus colegas de Fuerza Popular que el titular del Ministerio Público debe ser sacado del cargo, tal como lo recomienda el informe que elaboró.

“Yo espero convencer a mis colegas de Fuerza Popular que el sentido correcto es la separación del fiscal Chávarry (…) No me importa lo que puedan decir los abogados contratados por el fiscal ni lo que pueden señalar a través de un tuit, lo que me interesa es la posición de los colegas”, refirió.

Sobre investigación contra Pedro Pablo Kuczynski

Para el congresista de Peruanos por el Kambio, la ampliación de la investigación contra Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz y otros 4 congresistas es “inoportuna”, ya que se produce después que de darse a conocer el informe que recomienda la destitución de Chávarry.

“La opinión pública puede pensar que como consecuencia de la acusación que he planteado, él [Pedro Chávarry] responde con una acusación contra los exministros del expresidente Kuczynski y contra el propio expresidente, por lo menos es inoportuno”, enfatizó.

Por su parte, la legisladora de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, aseguró que le parece “absurdo” que se pretenda denunciar un blindaje del fujimorismo a Pedro Chávarry. “Yo creo que están preocupados que haya un fiscal que está persiguiendo, o mejor dicho está investigado a quienes se les tiene que abrir investigación”, agregó.