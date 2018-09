Juez Hugo Velásquez también habría apañado pagos para Walter Ríos

Nuevos audios revelarían el modus operandi que el ex juez del Callao, Walter Ríos, ejecutó para recibir pagos que no le correspondía por intermediación, según se denuncia, del titular del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, vocal Hugo Velásquez Zavaleta.

Panorama reveló esta noche grabaciones donde el cuestionado magistrado, hoy en prisión preventiva en el marco del proceso a ‘Los Cuellos Blanco del Puerto’, coordina con su secretaria un desembolso a su favor de S/76 mil.

En los diálogos, Walter Ríos se refiere a Hugo Velásquez como una persona cercana a él, a quien no duda en manifestar que es su “pata”. Tras tomar las indicaciones, la secretaria pone en marcha lo remarcado y nuevamente conversa con su jefe.

Diálogo I

Pierina (secretaria): Aló Dr.

Walter Ríos: Ya, mira, mira, mira…vas a hacerme un favor ya…

Pierina: Ya…

WR: Te voy a mandar el teléfono de cómo se llama, Hugo Velásquez, el juez…es mi pata, mi amigo, mi brother, así como tu tío, mi pata, pata, pata… Entonces tú llámalo, toma nota y pregúntale y tomas nota, apuntas de parte mía, te identificas le dices: Primero, muchas gracias por la notificación; segundo, pregunta el Dr. qué puede hacer de ahora en adelante…qué paso sigue, qué hace ¿ya? y vas anotando lo que dice…llámalo ahorita que entra en audiencia, es mi gran amigo…

Pierina: Ya Dr. Ya ok.

Diálogo II

Walter Ríos: ¿Qué fue? dime…

Pierina: Aló Dr. me dice también que él ha sacado la liquidación y se han equivocado, le han sacado a usted las gratificaciones también con los gastos operativos; es decir, hay 76 mil soles a favor de usted, me dice que no hagamos nada, que simplemente se apruebe nada más porque lo han sacado más a favor de usted…76 mil soles más… WR Ah ya ni hablar llámalo entonces al juez (Hugo Velásquez), dile lo qué te ha dicho el perito…

Pierina: Ya DR.

WR: Chévere, ya pues con esos 76 mil será para tirar unos azulitos…

Pierina: Mínimo…mentira

WR: Mínimo Jajajaj….tú no te preocupes, tú sabes que cuando invito, invito bien…

Pierina: Sí doctor no se preocupe.

WR: Ya, listo.

Cabe remarcar que el juez Velásquez Zavaleta fue quien resolvió que el Poder Judicial debía pagar por remuneraciones homologadas a 13 jueces supremos por un monto que supera los S/18 millones. Entre los beneficiarios de esta lista aparece el suspendido magistrado César Hinostroza, con quien mantuvo un diálogo para también coordinar el pago que le correspondía.

En otra conversación entre Walter Ríos y su secretaria, ella le explica cómo hicieron para sacarle el monto que le correspondía al entonces titular de la Corte del Callao, dejando sospecha así del mecanismo de cálculo que hacen los peritos del Poder Judicial.

Diálogo III

Pierina: Aló Dr.

WR: Ya, Pierina, el juez (Hugo Velásquez) te dijo que si estoy de acuerdo… en quince días qué pasa…lo borré por error.

Pierina: En quince días aproximadamente se estaría aprobando la liquidación y estarían ordenando el pago. Y si usted no estaría de acuerdo deberían mandar nuevamente al perito para otra vez ver la liquidación…

WR: Ya, búscalo a Eduardo Vásquez, el perito, el señor, el mayorcito, el gordito…

Pierina: Ya le doy una copia.

WR: Y dile qué puedo hacer, si puedo impugnar la liquidación, si me puede hacer otra liquidación…ya…por favor, ya…

“De ahí llévate lo que quieras”

Otra grabación que compromete al juez del Quinto Juzgado Constitucional de Lima. El diálogo entre Hugo Velásquez y César Hinostroza data del 25 de enero del presente año, precisamente el mismo día en que Velásquez Zavaleta ordenó el pago millonario a los jueces supremos, y de esta se desprende la aparente decisión coordinada para que Hinostroza cobre lo que le correspondía (2 millones de soles).

Hugo Velásquez: Aló

César Hinostroza: Huguito, buenos días.

HV: Cómo está doctor

CH: Cómo estas Huguito, cómo estás.

HV: Bien doctor, y usted

CH: Oye disculpa, el día de ayer tuve que irme. Ayer te llamé hermano, quería pedirte un favor.

HV: Dr. No le escucho.

CH: Hermano, te llamaba por el asunto de mi tema pues.

HV: Ah, ya, ya, ya, ya Dr. Hoy día lo veo.

CH: Por favor pues hermano. Ya hace una semana está ahí.

HV: Ya doctor.

CH: De ahí llévate lo que quieras hermano, por favor.

HV: Ya doctor, un abrazo.

CH: Ya Huguito, me llamas.