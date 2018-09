Elecciones Municipales: Belmont anuncia que se retirará del Pacto Ético Electoral

El candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo Belmont, anunció que se retirará del Pacto Ético Electoral. Este anuncio lo hizo luego de expresar que se estaba "animando" a asistir el debate municipal de este domingo organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El argumento del aspirante de Perú Libertario (PL) es que el debate electoral no cumple con condiciones adecuadas para tomar en serio las propuestas para Lima. No obstante, dijo que si debatirá con cualquier candidato a Lima, si estos "lo invitan".

"Me he visto obligado a retirarme del Pacto Ético, retirando mi firma, porque considero que en este debate que se está organizando hoy no podíamos nosotros tomar en serio los problemas de Lima", expresó a través de un vídeo en Facebook.

En ese sentido, calificó que el debate del JNE será "un show, una feria o una exposición de casting de telenovela". "Eso no se hace así", añadió.

Como se recuerda, Ricardo Belmont fue amonestado por el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral no sostener que no acudirá al debate. Uno de los acuerdos en ese organismo es que todos los aspirantes a la alcaldía de Lima debían participar.

Pide debatir con Reggiardo

No obstante, instó a su rival de Perú Patria Segura (PS), Renzo Reggiardo, a debatir en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

"Yo creo que es un hombre que se merece el respeto. Y lo reto a él para conversar sobre lo que va hacer por Lima y lo que nosotros vamos a hacer por Lima, añadió Belmont.

Belmont y Reggiardo pugnan por el primer lugar en las encuestas de intención de voto a dos semanas de las Elecciones Municipales.

