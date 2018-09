Tuesta advierte que Congreso no ha enviado al JNE la reforma del CNM

El politólogo de la Universidad Católica, Fernando Tuesta, explicó que es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el que convoca a referéndum, tras recibir el texto de la aprobación de los dictámenes de las reformas constitucionales de parte del Congreso.

En esa línea, Fernando Tuesta advirtió que el texto de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) hasta el momento no ha sido enviado al JNE.

“¿El texto de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (el Congreso) se lo ha enviado? No se lo han enviado, en dónde dice que se lo van a enviar además. Para que se convoque, el Jurado necesita el documento”, expresó en Canal N.

El especialista sostuvo que luego que el JNE hace la convocatoria al referéndum, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) solicita al Ministerio de Economía y Finanzas el dinero necesario para llevar a cabo la votación.

Recordó que los plazos para que se haga el referéndum están “bien ajustados”,ya que se tiene planeado que el 9 de diciembre se realice la consulta popular.

“Entonces viene la otra posibilidad, ¿tiene que ser el 9 de diciembre? ¿Por qué no el 16? ¿Quién dice que tiene que ser el 9? (…) Podría ser un día laborable que lo conviertes en un día no laborable. Eso cuesta un poquito más, pero no cuesta tanto como hacerlo fuera de diciembre”, puntualizó.

Añadió que de no realizarse el 9 de diciembre, el referéndum podría seguir efectuándose otra fecha de dicho mes porque “todas las estructuras a nivel nacional de ONPE y del JNE están establecidas hasta diciembre. Si lo haces fuera de diciembre esto se va a duplicar por lo menos”.