Confeso feminicida violó y embarazó a víctima, según testigo

Hace cinco meses, Juliana Reyes Vides engrosó la lista de casos de violación sexual que nunca llegan a denunciarse. La Fiscalía recogió la declaración de una testigo, quien reveló que la víctima se encontraba embarazada tras ser ultrajada sexualmente por William Díaz Callaca, su exconviviente y presunto feminicida.

Testigo habla

Así lo dio a conocer el fiscal Robert Sánchez Chuquicusma, durante audiencia de prisión preventiva contra Díaz, por los delitos de feminicidio y parricidio en agravio de Juliana Reyes y el hijo de ambos, un menor de seis años.

Una amiga de Reyes, identificada como K.C.V., declaró ante la Fiscalía que la mujer le confesó que su embarazo fue producto de una violación ocurrida hace cinco meses, aproximadamente. La víctima le refirió que fue Díaz quien la abusó al interior de una habitación que ella compartía con su hijo.

Para la Fiscalía, este sería otro de los móviles por los que el pasado 17 de setiembre, Díaz atropelló y asesinó a Reyes y al menor, e intentó luego hacerlo pasar como un accidente de tránsito. La Fiscalía agregó que incluso Díaz al enterarse que sería padre otra vez le habría planteado a su expareja la opción de interrumpir el embarazo.

El primer móvil, recordó el fiscal, fue la liquidación de S/5 mil por pensión alimentaria que un juzgado le ordenó a Díaz pagar a favor del menor de seis años. Ese 17 de setiembre, Díaz habría querido llegar a un acuerdo para el pago de dicha liquidación, pero sin éxito.

Confiesa feminicidio

En audiencia, Díaz volvió a declararse culpable de la muerte de la joven de 30 años, pero no del menor. Refirió que ese día se encontró en la carretera a Ferreñafe a Juliana Reyes y al menor, a quienes hizo subir a la combi que él manejaba. Las discusiones por la pensión alimentaria ocasionaron que Reyes intentara bajarse con su hijo, consiguiendo hacerlo solo el último.

Díaz agregó que siguió manejando pese a las súplicas de Reyes, quien le pedía regresar por el pequeño, pero que al no responder, ella decidió tirarse del carro. “Yo había escuchado a unos choferes decir que cuando hay un accidente es mejor matar (a la víctima) y no dejarla inválida. Y como ella estaba inconsciente, retrocedí la combi y me vine con fuerza y le pasé el carro. Luego la subí a la combi y la bajé en la carretera. Antes de llegar al puente vi al niño tirado en medio de la pista”, reveló.

Para la Fiscalía, sin embargo, Díaz oculta hechos, pues una pericia determinó que ambas víctimas presentan lesiones compatibles con un accidente de tránsito. Además, en el carro se encontró un verduguillo lleno de sangre al igual que los asientos de la combi. El Poder Judicial ordenó prisión preventiva contra el sujeto.