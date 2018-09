“No creo que en el Congreso estén en la inmadurez de empujar a que se cierre”

El premier César Villanueva explica por qué la cuestión de confianza no incluyó plazo para la aprobación de las reformas ni mencionó el referéndum. Dice que confía en que el Parlamento cumpla el acuerdo de las bancadas de aprobar las reformas hasta el 4 de octubre, pero también que el cierre del Congreso es una herramienta constitucional.

¿Por qué no incluyó plazo para la aprobación de las reformas en la fórmula de la cuestión de confianza?

Constitucionalmente, se aprueba la política general y para materializarla hemos presentado esas cuatro propuestas de cambio constitucional. Por acuerdo de las bancadas, las aprobarán hasta el 4 de octubre. No hay razón para que no cumplan. Era innecesario o repetitivo y podían tomar a mal que yo les fije el plazo.

¿Podía ser un escollo?

Exactamente, porque el ambiente era supersensible. Dicen que les estamos ordenando. Por delicadeza, no toqué eso, porque ellos mismos se han puesto ese plazo, y lo han repetido una y otra vez.

Antes de ese acuerdo de bancadas, ¿barajaba poner plazo en la cuestión de confianza?

Sí, efectivamente. Mientras no hubiese confirmación expresa, teníamos dudas porque ellos tenían un primer cronograma que iba hasta el 12 de octubre. No alcanzaba para tener el referéndum de diciembre. Tampoco si iban hasta el 5, como consideraban para algunos proyectos, porque es viernes y el lunes es feriado. Hasta el 4, queda bien.

¿Ese calendario no era una muestra de querer ir en contra de lo que buscaba el Gobierno?

Era una muestra que ellos hicieron, pero sin acuerdo total con los voceros. Esta última es comunicada por todos los voceros y que respetarán el 4.

¿Qué sucede si el Congreso se pasa de la fecha límite?

No quiero creer eso. Estarían incumpliendo el acuerdo.

El acuerdo de portavoces pero no la cuestión de confianza porque no está en su texto.

Es que la confianza es por las políticas generales y estas no están en el vacío sino con las cuatro reformas. Estas necesitan legitimidad y la da el referéndum. Y para eso podemos aprovechar el 9 de diciembre de elecciones regionales para evitar el gasto de hacer otras.

Además, la urgencia por la reforma del sistema de justicia.

Lo más determinante es que no tenemos Consejo Nacional de la Magistratura. No podemos darnos el lujo de no tener organismo que nombra y sanciona jueces, fiscales... Por eso, no se puede tomar acción con el fiscal de la Nación.

Salgado y Bartra han dado declaraciones que cuestionan la posibilidad del referéndum...

Pero con la aprobación altamente mayoritaria que se ha dado, obviamente no pueden faltar a su palabra. Ni remotamente queremos creer que ellos fallarían a su acuerdo. Y siempre hay salidas constitucionales para resolver eso.

¿Sería una nueva cuestión de confianza si ellos fallan?

Esperemos ver eso. Si digo eso, dicen 'otra vez nos están amenazando'. Nosotros no estamos amenazando, sino haciendo los mejores esfuerzos para que, en el marco constitucional, podamos resolver esta crisis. Nunca en nuestra cabeza ha estado ni está cerrar el Congreso, pero cuando apelamos a todos los mecanismos que hay, la Constitución te indica que puedes usar eso, que no queremos. Por eso, creemos que ellos van a cumplir, porque sino la misma población reaccionaría nuevamente.

Porque, como no aparece en el texto de la confianza...

Sería una miopía política gigantesca. Creo que se cumplirán los plazos y a partir de eso habrá una estabilidad político porque creo que habrá los puentes necesarios entre Congreso y Ejecutivo para los pasos siguientes sobre cualquier reforma y hacer un periodo en que todo esté tranquilo.

Hoy se suspendió la sesión de la Comisión de Constitución que iba a ver el proyecto de bicameralidad. ¿Cómo lo toma?

Espero que no sea que otra vez vuelven a la postergación. No estarían engañando al Ejecutivo sino a la población. No creo que sea eso, coincide con el aniversario del Congreso, espero que retomen mañana. Espero que no estén en un plan de retrasar por retrasar.

¿Cómo se verá que los cambios no impliquen desnaturalización de las reformas?

Hemos revisado lo que aprobó el Pleno sobre el CNM. Han cambiado el nombre, el número de magistrados y sus años de experiencia. Nos hubiese gustado la paridad pero han priorizado lo meritocrático. Esos cambios no afectan la esencia. Sobre la bicameralidad hemos planteado una fórmula donde todas las regiones tengan representantes pero si, considerando esto, hay una fórmula mejor, en buena hora.

Y el número de congresistas.

Con el número, queremos evitar presupuesto. Si pueden tener más con el mismo presupuesto es un elemento a justificarlo a población. Esas cosas no desnaturalizan el hecho de que se acepte la bicameralidad.

Se podría bajar el sueldo del congresista y tener más.

También. Hay que buscar una racionalidad presupuestal con funcionalidad. Si tienes 130 congresistas, pero gastas como 800, no tiene sentido.

¿A todo lo que apruebe el Congreso, el Gobierno tendrá que dar el viso de conformidad?

Cuando no se haya desnaturalizado. A ese tipo de cambios los observaríamos. Si mejoran los proyectos y no los trastocan, nosotros tranquilos.

¿Cómo sería esa observación? ¿Cuestión de confianza?

Daríamos por hecho de que no nos han dado la confianza para que esto funcione tal como se ha presentado con los ajustes que no trastoquen.

Al considerar que les han negado la confianza, ¿ya procederían a cerrar el Congreso?

No está en nuestra cabeza cerrar el Congreso porque sí creemos que van a cumplir.

Pero me dice que si se desnaturalizan, considerarían que les han negado la confianza...

Tomaremos la decisión en el momento que lo veamos. Si te digo "cerraríamos el Congreso", se tomaría como amenaza. Lo que queremos es que se revise bien, se hagan ajustes necesarios y se vaya a referéndum.

¿No teme que le hayan dado gato por liebre al aprobar la cuestión de confianza?

No creemos, porque ese timo de gato por liebre le perjudicaría a ellos, y a la población.

¿Cómo toma las voces de golpe que ha soltado Keiko?

Es absurdo. El golpe se da cuando se sale del marco constitucional y se atropella con la fuerza. No es nuestra conducta ni será. Fuimos personalmente a entregar (los proyectos) al Congreso, porque lo respetamos y el camino a tomar.

¿Qué le dice a quienes piden que cierren el Congreso?

El cierre del Congreso es una herramienta extrema. No creo que los congresistas estén en la inmadurez de empujar que así sea (que se cierre).❧