Combina: "No vamos ha implementar el enfoque de género impuesto desde Lima" [VIDEO]

En esta entrevista, el candidato al Gobierno Regional de Junín, César Combina, ratifica su oposición a la incorporación del enfoque de género en la currícula nacional, cuya aplicación se encuentra en un proceso judicial que podría determinar su eliminación total o parcial. Tal medida judicial fue promovida por el colectivo "Con mis hijos no te metas", uno de cuyos líderes es el pastor evangélico José Linares.

El pasado 10 de setiembre, Combina firmó un compromiso por la familia, la vida y la libertad religiosa, convocada por el Movimiento Pro Familia, Pro Vida, liderada por José Linares. Ése fue el tema abordado en esta entrevista con el candidato del movimiento político Caminemos Juntos por Junín, a la Gobernación de Junín.

Cómo explicas que hayas firmado un pacto por la familia, para impulsar tu programa Empodérate Mujer, justamente con un grupo que se opone a las políticas género, ¿no te parece contradictorio?

Sí. Creo que muchos han visto esto como una contradicción, pero nosotros no le hemos mentido a nadie. Nuestra propuesta de Empodérate Mujer es una propuesta de lucha contra la violencia familiar y se así porque las mujeres son los miembros de la familia con la mayor incidencia de violencia. Pero también estamos viendo el tema de los niños, de las niñas y de los abuelos, que también representan una parte de la violencia. Inclusive me han preguntado si estos Centros de Emergencia Mujer también atenderían casos de violencia de hombres y definitivamente los administrarían...

Claro, pero cuando uno ve las estadísticas, son las mujeres las más afectadas y el punto es darles derecho, igualdad...

Claro. Y ahí creo que la apuesta de todo cristiano inteligente es, desde ya, no vivimos en el Medioevo, considerar a los hombres y a las mujeres iguales y eso es lo que hacemos.

¿Estás de acuerdo con la ideología de género, como llama el pastor Linares?

No. Yo estoy en contra de la ideología de género.

Has dicho que harás una política contra la ideología de género

Sí. Nosotros no vamos a implementar el tema de la ideología de género en la educación regular. Sí vamos a darle todas las facilidades a los grupos ideológicos que desean presentar sus ideas de forma democrática, vamos a escuchar todas las voces. Mi gobierno regional no va a cerrar las puerta a nadie. Pero quiero aclarar una cosa: el colegio y la escuela no son instrumentos ideológicos, más bien lo son del aprendizaje y hay otro tipo de aprendizaje; uno familiar, religioso, de principios que se da en casa, por eso voy a apostar, como cualquier persona con dos dedos de frente que los niños se eduquen a nivel de religión, valores y principios en su casa, vamos a trabajar con los padres de familia también...

Entonces, estás de acuerdo con que se elimine todo el enfoque de género de la currícula educativa

Sí. No vamos ha implementar todo ese enfoque impuesta desde Lima. Lo que queremos es que los padres de familia eduquen a sus hijos sobre sus valores y nosotros vamos garantizar que todas las voces sean escuchadas y si los padres de familia, por ejemplo, quieren una presentación a sus hijos sobre los derechos de la mujer, del hombre, sobre la ideología de género, sobre temas de religión, perfecto. Son ellos mismos quienes tienen que escoger eso, pero yo, como gobernador, no le voy a imponer nada a los padres.

¿Aplicarías políticas dirigidas, diferenciadas, sobre derechos reproductivos para adolescentes?

En nuestro plan Empodérate Mujer tenemos un subprograma que se llama Niños y niñas empoderadas, en ese espacio va a ser de carácter obligatorio el conocimiento de los derechos del niño, que son constitucionales...

Me refería a derechos sexuales y reproductivos dirigidos a mujeres adolescentes

Por eso, bajo ese esquema, en este programa se van a trabajar los derechos de niños, de la familia, todo lo vinculado a la reproducción y sobre todo al conocimiento para que los niños sepan todo de la biología humana. No estamos intentando imponerle nada a nadie, pero sí debemos aclarar que no voy a permitir que ninguna ideología ingrese en nuestras aulas, me refiero a la ideología marxista, a la ideología de género, a componentes ideológicos que lo que intentan no es que el niño aprenda, sino ideologizarlo. Creo que la escuela es apara aprender, para debatir, enseñar y, sobre todo, aprender conocimientos, no odios, no críticas, no ataques, no una visión, no quiero que el gobernador regional de Junín, César Combina, sea un hombre que imponga su visión, sino que los padres de familia, los alumnos, los profesores hagan el triángulo de la educación.

Me refería, en todo caso reitero la pregunta, vas a aplicar políticas para educar, hacer educación sexual en las adolescencias o no

Creo que todos los ciudadanos tienen derecho a la educación y eso es es lo que vamos a garantizar; que ninguna institución pública le va cerrar el espacio a nadie y eso está garantizado por la Constitución. Lo que nosotros estamos garantizando, a través del Pacto Pro Familia son los derechos constitucionales, es decir, la del niño y del adolescente, estamos hablando de derechos garantizados por la Constitución, la ley de familia y todas las otras leyes que hay.

No hemos visto una ideología de género o la ideología marxista, o tal por cual, porque las ideologías son componentes políticos, composiciones políticas, la Ley es lo que el gobernante debe aplicar. Si la Ley me pide que aplique como ya viene siendo, que los niños y niñas tengan acceso a información sobre temas diversos, entre ellos temas de reproducción yo lo haré, de la mano con los padres, con su libertad de religión, de la mano con cualquier otra idea que tengan los padres de familia. Recuerda que el gobernador regional no es el dueño de los niño, el tutor legal de los niños son los padres de familia hasta los 18 años y es por eso que nosotros tenemos que trabajar dialogadamente. Me parece muy mal que las personas intenten imponer sus ideas. Soy un hombre cristiano y como cristiano no voy a imponer mis ideas religiosas sobre el resto de personas.

¿Por qué tu vinculación con este grupo conservador, bastante conservador en temas de derechos hacia la mujer, sobre todo?

Sí. Nosotros no queremos limitar ningún derecho. Yo conozco a muchos lideres…

¿Pero los antecedentes de este pastor Linares no son buenos, no?

Bueno, el señor Linares hablará por él.

Bueno te has aliado, has firmado un compromiso son este señor

Yo me he aliado son 300 organizaciones que representan a padres de la región...

Liderados por Linares

… Que representan al colectivo Con mis hijos cono te metas, a iglesias evangélicas, a la Iglesia Católica, que representan a profesionales, preocupados por algunos puntos. Yo conozco a muchísimos luchadores por la vida y la familia. He estudiado en la Universidad Católica y tenía un gran componente político de lucha por derecho, pero también por reconocimiento y uno de los derechos porque siempre he luchado es porque desde muy joven he sido activista por la vida, he trabajado por el derechos de los niños por nacer, en campañas contra el aborto, a favor de la familia y también de las adopciones. Esto no es un una pose, es un tema que voy a defender siempre...

¿Estás de acuerdo con el aborto?

No.

¿Por ninguna razón?

El aborto no está aprobado en el país, la mayoría de la población lo rechaza porque no podemos someter a consulta popular la vida de alguien. Creo que lo que está ocurriendo en argentina es una cosa digna de en cuanto a la posibilidad de tomar en cuenta de que las dos vidas se salven, que en casos tan extremos, como algunos han mencionado, no tienen que verse perjudicadas.

¿Por violación sexual tampoco?

Justamente creando un crimen mayor sobre otro crimen. Los crímenes no solucionan crímenes. Creo que en todo caso, los legisladores de la República son los responsables de legislar sobre el aborto y no el gobernador regional.

A pesar de que te opongas al aborto por cualquier motivo, la realidad es que hay aborto clandestino, sin atención especializada. ¿Qué hacer en esos casos?

Eso es terrible. El día que empezamos con algunas pegatinas en Huancayo, nuestro principal contendor de los espacios publicitarios no era un político, era el aviso "atraso menstrual" y eso es muestra de la sociedad, una sociedad que ha preferido elegir gobernadores y alcaldes sin valores, sin ganas de luchar por nadie y que solo se han dedicado a robar. César Combina no va hacer eso, soy un hombre que desde que tiene uso de razón ha trabajado por la familia, la vida.

Decíamos que la mayoría de quienes practican ese aborto clandestino son personas de escasos recursos, sin embargo persona con recursos seguramente hacen lo mismo pero en clínicas y bien atendidas...

Esos son temas legales que debe legislar el Congreso pero no un candidato a gobernador.

Bueno, le pregunto al candidato

Hoy solo puedo contestar como candidato a gobernador, cuando postule como presidente, presentaré mi propuesta para el nivel nacional. Pero hoy no hay ninguna posibilidad de poder legalizar algún tipo de aborto, solamente cumplir la Constitución; cumplir con la familia, con todos los que quieren mejorar su vida...

El Cardenal Barreto, miembro de la (Pontificia Universidad) Católica está a favor del enfoque de género y más bien piensa que la ideología de género es una confusión...

Claro. El monseñor Barreto tiene exactamente mi posición: los hombres y las mujeres son creados con los mismos derechos y deben de gozar de los mismos derechos. Ya no hablamos de una muer cocinando y de un hombre trabajando, sino ambos compartiendo responsabilidades. A una mujer estudiando y progresando y en la noche llega y también cumple un rol de madre, un padre que trabaja hasta las 11 de la noche y cuando llega también atiende al hijo, le cambia los pañales; eso es la familia moderna.

Con la diferencia de que el monseñor Barreto no habla de ideología de género sino de enfoque de género

El señor Barreto está hablando de igualdad y es lo mismo que estamos hablando nosotros. Cuando le preguntes de ideología de género seguramente te va responder exactamente lo mismo que yo; que no creemos en eso y no lo vamos a incluir de ningún tipo en la currícula.