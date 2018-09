Cuestión de confianza: congresistas discutieron en quechua durante debate [VIDEO]

El debate por la cuestión de confianza que tuvo lugar este miércoles en el Congreso de la República generó todo tipo de reacciones a favor y en contra de la medida que impulsa el Ejecutivo para impulsar cuatro reformas.

La evaluación del mecanismo constitucional que puso en marcha el presidente Martín Vizcarra y argumentó esta mañana el primer ministro César Villanueva, se prolongó hasta pasada las 08:00 de la noche.

En este marco, cuando faltaban pocos oradores para dar pase a la contabilización de votos para decidir si se otorga la confianza al Ejecutivo, tres parlamentarios hicieron uso del idioma quechua para intervenir, aunque las cosas se salieron de control posteriormente.

Joaquin Dipas y Dalmiro Palomino, ambos de Fuerza Popular, se manifestaron en la lengua natal para mostrar sus posiciones sobre los hechos en debate. El desconocimiento en los demás legisladores que no comprendían de qué hablaban era evidente.

Finalizada la participación de los fujimoristas, el congresista Humberto Morales (Frente Amplio) pidió tomar la palabra ya que, según dijo, fue aludido por sus antecesores. Cuando se le cedió el micro éste también intervino en quechua.

Después de un par de intervenciones más, el parlamentario no agrupado Alberto de Belaunde manifestó que no era correcto no tener un traductor del idioma en práctica en el Congreso para que todos puedan comprender de qué se manifestaban sus colegas.

La cuestión de confianza que debatió el Legislativo se ejecutó en función de las reformas políticas y judiciales que impulsa del gobierno de Martín Vizcarra tras el escándalo de presunta corrupción que originó la difusión de diferentes audios.