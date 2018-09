Cuestión de confianza: Junta de Portavoces acuerda someter a voto el pedido

La Junta de Portavoces del Congreso acordó someter al voto el pedido de cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo en relación a las cuatro reformas constitucionales en materias políticas y judiciales.

Los representantes de todas las fuerzas políticas del Congreso de la República acordaron someter al voto la cuestión de confianza planteada por el presidente Martín Vizcarra. Luego de la exposición del premier César Villanueva, los parlamentarios debatieron desde las 10 de la mañana el pedido.

Antes de este acuerdo, las bancadas, a excepción de Fuerza Popular, ya habían manifestado la decisión de aprobar la cuestión de confianza. Ayer, el pleno del Congreso ya había apoyado por unanimidad una de las reformas propuestas por el Ejecutivo: los cambios en el nuevo CNM, ahora Junta Nacional de Justicia.

Durante el Pleno del debate, diversos congresistas fujimoristas cuestionaron la forma en la que el premier, César Villanueva, hizo su exposición en el parlamento. El presidente del consejo de ministros aseguró que la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo es por las cuatro reformas: una aprobación parcial, sería interpretado como confianza rechazada.

"Necesitamos el referéndum ahora, necesitamos las reformas ahora. No más demoras"; "No es completo la confianza si es que no se aprueba las cuatro reformas y el referéndum", fueron algunas de las frases que dejó César Villanueva durante su estadía en el Congreso esta mañana.