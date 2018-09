Cuestión de confianza: Keiko reaparece y arremete contra Vizcarra [VIDEO]

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reapareció en Arequipa en una actividad proselitista y, desde ahí, criticó la cuestión de confianza que el presidente de la República, Martín Vizcarra, planteó por la reforma política y judicial.

Como se conoce, el jefe de Estado anunció el último domingo en un mensaje a la Nación que pondría en marcha la medida constitucional ante la dilatación que estaban experimentando los proyectos que se debatían en las comisiones del Congreso.

“Hoy, tenemos un nuevo presidente, pero que, en vez de trabajar por el desarrollo de nuestro país, lo que hace es confrontar, lo que hace es trabajar para insultar”, señaló ante un reducido grupo de simpatizantes.

“Nosotros le decimos no, no queremos golpes, no queremos amenazas, basta de insulto, lo que buscamos es autoridades que trabajen por el desarrollo de nuestro país, que hagan represas, que se preocupen por sus agricultores”, añadió.

Previo a estos duros cuestionamientos contra Vizcarra, la hija del exdictador Alberto Fujimori se refirió a los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo y los procesos que cada uno enfrenta en el marco del Caso Odebrecht.

En otro momento, la también excandidata presidencial dejó entrever que está siendo víctima de todo tipo de acusaciones de personas que no asumen sus responsabilidades

“A pesar de que nos insulten, a pesar de que nos critiquen, acá estamos, de pie, dando la cara. Ustedes ya saben, a mí me van a echar la culpa de todo (…) tratan de echarme la culpa de todo en vez de asumir su responsabilidad”, remarcó.

El Pleno del Congreso debate este miércoles la cuestión de confianza que planteó el Ejecutivo por cuatro reformas constitucionales que buscan llevarse a referéndum. El premier César Villanueva sustentó el pedido esta mañana y puntualizó que la confianza solicitada no será completa si no se aprueban todos los planteamientos antes del 4 de octubre.