Desde Adentro

pese a cuestionamientos por su compra

Congresistas estrenan iPads

Como si fuera juguete nuevo, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, recalcó a los asistentes al Pleno que en sus escaños han instalado nuevas tablets, remarcando que se debe a la gestión de su antecesor, Luis Galarreta. Aunque hay 130 congresistas, han comprado cuatro más para la Mesa Directiva.

Devuelven pedido de levantamiento de inmunidad

Dilatan caso de Betty Ananculí

Con los votos de los fujimoristas Carlos Tubino, María Melgarejo, Tamar Arimborgo y el oficilialista Moisés Guía Pianto, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad devolvió al Poder Judicial el pedido para que la legisladora de Fuerza Popular Betty Ananculí sea procesada por falsificar su certificado de estudios. Así acogieron la solicitud de Ananculí que argumentó incongruencias en oficio del PJ.

Alertó expresidente del congreso carlos ferrero

Alberto Fujimori influye en Keiko

"Creo que Alberto Fujimori influye (en Keiko), él dice que no, pero yo digo que sí, porque es su padre, tiene experiencia política y ha gobernado", declaró el extitular del Congreso Carlos Ferrero Costa, en Ideeleradio. Agregó que ese manejo político no se divulga porque el indultado está preocupado en si regresa a la cárcel o no.

UNMSM a Idel Vexler

Honoris causa

El exministro de Educación Idel Vexler recibirá este 27 de setiembre el grado Doctor Honoris Causa de la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este reconocimiento se le otorga por su desempeño como docente académico y gestor público.

demora inicio de juicio oral en sala penal nacional

Impunidad en caso de Jaime Ayala

Una audiencia de control de acusación realizó la Sala Penal Nacional hace una semana sobre la denuncia por la desaparición del periodista de La República Jaime Ayala, quien en 1984 entró a la base de la Marina de Huanta. En marzo hubo una audiencia similar. Seis meses después vuelve a evaluarse por el cambio de uno de los jueces. ¿Cuándo lo resolverán?

muestra: rostros de poblaciones vulnerables

Defensoría inaugura exposición

Hoy se inaugura la exposición "Rostros de las poblaciones vulnerables: víctimas de la violencia", organizada por la Defensoría del Pueblo, con apoyo del diario La República, la Universidad de California Davis y el Lugar de la Memoria. Se presentan fotos de mujeres, niños y personas trans afectadas durante el conflicto armado interno. La muestra va hasta el 19 de octubre en la sede de la Defensoría, Jr. Ucayali 394, Lima.