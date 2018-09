Flor de María Gonzáles Uriola reemplazará a Mario Canzio

Cambios. Luego de la lamentable pérdida del congresista de Nuevo Perú, Mario Canzio, se supo que quien la reemplazará será la docente Flor de María Gonzáles, quien fue elegida como líder del Partido Comunista en el 2017, elección que fue calificada como histórica por ser la primera mujer en ser elegida en ese puesto.

Flor de María Gonzáles es secretaria del PCP y pese a contar padecer problemas de motrocidad por una afección a las rodillas, eso no ha sido impedimento para que desempeñe sus funciones. “Una discapacidad no es pretexto para no asumir una tarea que nos encomienda el partido”, señaló cuando fue elegida como lideresa.

Gonzáles Uriola es licenciada en educación con especialidad matemática y física. Ella se sumará a la bancada de Nuevo Perú hasta el fin del presente periodo legislativo

Mario Canzio integró la Comisión de Educación durante el 2017. En este grupo de trabajo sufrió una descompensación de salud, por lo que fue internado en un hospital oncológico.

"Nuestro compañero Mario Canzio nos ha dejado. Nuestras más sentidas condolencia a su familia, deja un gran vació en la política y en el Congreso, nos hará falta en estos momentos difíciles del país", indicó el vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla.