“Peatonalización fue hecha sin consulta, por majadería”

Víctor Boluarte Medina postuló dos veces sin éxito al Congreso por las filas del APRA. Tras esas derrotas, renunció al partido de la estrella. Ahora quiere gobernar la Ciudad Imperial. Postula bajo el paraguas del movimiento Tawantinsuyo. Dice que no ha abandonado los principios apristas, solo se alejó porque a veces tienen que asumirse cambios.

¿Esta campaña será una reivindicación de todo lo que le ha pasado en su carrera política?

Mayor cosa no me ha pasado, sino, claro, postulé dos veces al Congreso con altas cifras de respaldo, pero por la cifra repartidora es que no he entrado.

En marzo de 2016, se decía que Boluarte era un buen político, buena persona, pero su principal defecto era ser aprista. Ahora que renunció al APRA, ¿siente que ya no tiene ningún defecto?

Para los adversarios no, porque siguen recordando y machacando sobre el mismo tema.

Aquella vez dijo otra cosa: “Si me cambiara de camiseta, la gente no me apoyaría. Ahora la gente confía en mí porque soy consecuente”. ¿Ha dejado de ser consecuente, doctor Boluarte?

(Risas). No. Si algo ha caracterizado al APRA durante años de política es la persistencia de sus militantes [...] uno puede seguir con ideales de justicia social sin militar.

Sigue su curso el juicio por administración fraudulenta. ¿Qué garantiza que ese proceso a la larga no ponga en riesgo un eventual gobierno suyo?

Ya hubo algunas decisiones judiciales que han ido aclarando lo que va a ocurrir. Es un proceso que se archivó en reiteradas ocasiones. Es más fruto del encono político.

Fue archivado por prescripción...

No, también porque hubo sobreseimiento, porque en la fiscalía dijeron que no había mérito, que no tenía ni pies ni cabeza.

Propone ampliar el servicio de agua potable y alcantarillado de zonas periféricas y rurales. ¿Eso incluye seguir alentando las invasiones y construcciones en zonas de algo riesgo?

No. Llegamos a una realidad en la que debemos interactuar con lo que tenemos. Hay que alentar el principio de autoridad por razones de seguridad para no invadir las cuencas y espacios peligrosos [...] pero creo que las personas tienen derecho a vivir dignamente.

En seguridad ciudadana, usted es de los que cree que las cámaras de videovigilancia son fundamentales en la pelea. ¿Por qué?

No lo son todo, pero son importantes, más aun en una ciudad donde la mitad de las cámaras no funcionan. Hay que alentar que se repotencien y funcionen.

Las acciones de amparo han permitido que los locales nocturnos sigan funcionando sin licencia. ¿Cómo cerraría esos locales?

Yo sí soy abogado de verdad, no es que trabaje en un restaurante y nunca haya ejercido el derecho.

Lo dice por el alcalde Carlos Moscoso...

Tú lo has dicho.

Usted lo dijo. Yo lo traduje.

(Carcajadas). Eres el traductor. Es que ciertamente las cosas se tienen que hacer bien. Para cerrar un local, se debe hacer un procedimiento administrativo con las garantías del debido proceso.

¿Por qué está en contra de la peatonalización del Centro Histórico?

Porque la peatonalización, al haber sido hecha sin consulta, casi por majadería, ha terminado haciendo que las personas estén incómodas. Atiendo a los vecinos del Centro Histórico.

Y cómo haríamos con el Plan Maestro que desde el 2005 exige la peatonalización?

No tenemos que adaptar la realidad a las normas. Si tenemos un plan, vamos a privilegiar al ciudadano.

Unesco diría —bajo su lógica— vamos a priorizar la protección del patrimonio del mundo...

pero el patrimonio no significa que saquemos a los cusqueños y dejemos todo para el turismo.