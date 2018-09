Fujimorismo se opone a paridad de género en reforma del CNM

El fujimorismo otra vez se opuso a la igualdad de género. Si bien, durante el Pleno de esta martes el Congreso debate la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). El lunes 17, durante la sesiones de la Comisión de Justicia y e Constitución, la bancada de Fuerza Popular (FP) a la paridad de magistrados. Esta propuesta sería sometida a referéndum.

De los once congresistas que se opusieron a la paridad de género en la reforma del CNM, ocho parlamentarios son de Fuerza Popular. Se trata de los legisladores Héctor Becerril, Lourdes Alcorta, Milagros Takayama, Úrsula Letona, Luis Galarreta, Miguel Torres, Mario Mantilla y Tamar Arimborgo.

En la sesión de la Comisión de Justicia, Arimborgo manifestó argumentos de carácter religioso. "Según ellos busca una mirada hacia la mujer, ¿saben por qué me opongo? Ahora todo está de moda el tema de género. Significa que yo no nazco hombre o mujer. ¿Qué va pasar? Cuando postulo al CNM me voy a presentar como masculino y si por ahí me puede ligar me voy a presentar como fulanita", arremetió la fujimorista.

Escuchen la sesuda reflexión de la #Fujimorista Arimborgo para discutir la propuesta de paridad en la conformación del #CNM.



Pongan mucha atención a lo clarito que tiene los conceptos de sexo, género e "Hideología de jenaro", vaya lumbrera. pic.twitter.com/eVFUC5BoV6 — La Salita del SIN (@SalitaSin) 16 de septiembre de 2018

Pero en la sesión de la Comisión de Constitución, la congresista de Nuevo Perú (NP), Marisa Glave, refutó que el fujimorismo rechace la igualdad de condiciones al momento de que el CNM haga convocatoria para elegir a sus magistrados.

"Seamos conscientes que las mujeres tienen que estar cuando se toman decisiones sobre jueces y fiscales. ¿Por qué? Por lo que hemos escuchado en los audios y hemos visto que muchas veces tienen actitudes misóginas. No les interesa que en el Perú hay una brecha inmensa entre hombres y mujeres en el acceso a la justicia. Entonces, es plantearle una brecha equilibrada. Si es importante la presencia de la mujer a la hora de decidir quienes están en la justicia", refutó la congresista de NP.

El vocero de NP, Alberto Quintanilla conversó con La República y precisó que este tema aún se puede resolver durante el Pleno debido a que los presidentes de ambas comisiones, Alberto Oliva de Peruanos Por el Kambio (PPK) y Rosa Bartra de Fuerza Popular presentarán sus informes y de acuerdo a eso los 130 congresistas decidirán. No obstante, criticó que ambos subgrupos no hayan incluido en sus dictámenes la paridad de género.

La reforma del CNM forma parte de los cuatro proyectos de ley que planteó el presidente Martín Vizcarra para concretar el referéndum en diciembre. Esta iniciativa fue tomada luego de destaparse la crisis del sistema judicial a través de los "Audios CNM".