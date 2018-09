RMP: "Esta semana se tienen que aprobar las cuatro reformas"

En su programa Sin Guion, la periodista Rosa María Palacios explicó por qué la bancada de Fuerza Popular (FP) propuso aprobar los cuatro proyectos de referéndum antes del 4 de octubre.

Recordó que, actualmente, en el Tribunal Constitucional (TC) hay un fallo pendiente de una demanda interpuesta por el congresista del Apra, Mauricio Mulder, para anular la cuestión de confianza. Esta institución tomará una decisión el 28 de setiembre.

"¿Qué pasa si el 28 de setiembre el TC dice que el Congreso tiene razón? ¿Qué pasa si esto sucede? Entonces el señor Martín Vizcarra no tiene un arma para enfrentar al Congreso. ¿Qué posibilidad hay de que el TC le de la razón al Congreso? El señor Ernesto Blume está bajo presión porque contrató a la hija de César Hinostroza como practicante. Lo quieren amenazar con una acción de constitucionalidad por estar vinculado a la red de Hinostroza. Lo tienen acá, agarrado del cuello", refirió.

"Entonces están ganando tiempo, ese es el tema. Es un truco lo del 4 de octubre. Les advierto desde ya, que el presidente de la República le haga caso a su ministro de Justicia. Esta semana se tienen que aprobar las cuatro reformas", añadió.

Rosa María Palacios recalcó que el presidente Vizcarra puede "hacer una cuestión de confianza sobre lo que quiera". Sin embargo, el fujimorismo tiene un 'as bajo la manga' aguardando el fallo del TC porque el mecanismo constitucional que anunció el domingo 16 el Jefe de Estado "era atentatorio" para sus intereses.

"Mañana se vota la cuestión de confianza, no para debatir reformas. Mañana se tienen que aprobar las reformas. Con este truco del 4 de octubre, ellos han entendido que pueden obtener un plazo de dos semanas. En primer lugar, no son necesarias. Los temas puestos a debate por el presidente no son nuevos. Han pasado por tres congresos", puntualizó.