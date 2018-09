“Hay apresuramiento”

Señor Director:

El día 5 de setiembre se publicó una nota sobre un reportaje relacionado a Odebrecht, en este se señala que el Sr. Odebrecht, en Brasil, habría presentado a la fiscalía de ese país un CD con documentación de los pagos que realizó para la campaña electoral de Ollanta Humala, en 2011. Desprecio totalmente la información con respecto a mi representada, la empresa Construmaq SAC, que habría servido para la realización de pagos de presuntas actividades ilícitas, donde, además, se menciona mi nombre y apellido, originan un grave perjuicio y agravio a mi honor. Esas aseveraciones no se ajustan a la realidad de los hechos, la nota publicada por el Sr. César Romero presenta información injustificada, lo cual induce a la opinión pública a pensar como el reportero quiere que piense y no como son los hechos. No entiendo por qué su representada con un apresuramiento se limita a difundir información falsa que, además, sería fácil de comprobar si utilizan la fuente que todos deben emplear, es decir, a las personas implicadas. Nunca se comunicaron conmigo. Espero que se rectifiquen.

Ley de Hidrocarburos

Señor Director:

La atención ciudadana hacia los destapes de la corrupción es aprovechada por el Congreso para ocultar la festinación de trámites parlamentarios y conseguir la “aprobación” de leyes que no se condicen con el interés nacional, así como para distraernos sobre la transparencia en los procesos de investigación de sus comisiones, razones por las que los colectivos de la sociedad civil deben permanecer alertas a fin de desnudar y oponerse a los intentos de imposición de normas que pretenden pasar desapercibidas, como la Ley de Promoción Agraria y la Ley de Hidrocarburos. Debemos denunciar la no investigación profunda de casos de corrupción, como todo el proceso que ha llevado a la desnaturalización del proyecto Olmos. Ante estos temas, Vizcarra está en la obligación de fijar posición, ya que configuran una forma de corrupción. Esto debe formar parte de la plataforma de lucha de la sociedad en su demanda contra la corrupción a todo nivel.

Recuperar el norte del Perú

Señor Director:

La mayoría de peruanos somos testigos desde hace más de dos años de una confrontación política que perjudica el clima de confianza institucional y social. Urge recuperar la sensatez política, superar una cultura de odio que solo nos puede llevar a acentuar una fractura. Las crisis son oportunidades también. Es urgente un acuerdo político que ayude a superar la situación de crispación política que vivimos. La mayoría de peruanos espera que se apueste por cinco medidas urgentes y necesarias: el fomento de la inversión privada; la reconstrucción de las zonas del país devastadas por el fenómeno de El Niño; la apuesta por la seguridad jurídica; la urgente inversión pública en sectores como Salud y Educación; y la recuperación del prestigio de nuestras instituciones. El costo de no tomar estas medidas y recuperar un norte para el país será altísimo. El Congreso debe estudiar a fondo la conveniencia del referéndum propuesto por el Poder Ejecutivo, considerando que por encima de todo está el bien común de los peruanos. En caso se apruebe ir a un referéndum, este debería ayudar a superar el estado de fractura y fragmentación política y mejorar la convivencia social. Debe estudiarse también la manera de replantear la descentralización del país.

