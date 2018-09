Fiscal apartado del Callao era proclive a exalcalde Sotomayor

El fiscal del Callao Edgar Espinoza Casas, sancionado por la Fiscalía Suprema de Control Interno, era proclive al exalcalde de esta provincia Juan Sotomayor, hasta hace poco aspirante al gobierno regional chalaco, según revelan escuchas telefónicas del caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto' y varios otros indicios recolectados por La República.

Espinoza, fiscal titular en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, fue apartado del cargo, sanción equivalente a una suspensión temporal, por la Fiscalía Suprema de Control Interno el último viernes 14. Fue la primera sanción de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, como cabeza de Control Interno.

Espinoza recibió esta sanción porque escuchas telefónicas del caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto' revelaban que habría cometido graves irregularidades, como archivar un caso por pedido del expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, hoy preso, y hacer asesorías privadas.

Las indagaciones a Espinoza no avanzaban con la titular de Control Interno del Callao, Eliana Iberico. Al salir de vacaciones, su reemplazante, el fiscal Luis Zapata, emitió el informe que sirvió a la suprema Ávalos para dar la sanción.

Con la salida de Espinoza, un sector del poder político chalaco, liderado por Juan Sotomayor, de las canteras de Chimpum Callao, pierde un aliado. En otras conversaciones telefónicas del caso, Espinoza asegura tener cercanía con el exalcalde, al punto de recomendar a un amigo para que trabaje en la campaña electoral del exchimpunero.

En un chat al que accedió La República, Espinoza cuenta que conoce a Sotomayor desde hace décadas, cuando su tío fue alcalde de La Perla. Se refería a Guillermo Sánchez, que ganó ese cargo en los noventa con Chimpum Callao. En 1998 pasó a regidor de la provincia por el mismo grupo.

Además, Espinoza ha tenido varios familiares cercanos trabajando en el municipio de Sotomayor. Algunos son su esposa, Gladys Minaya; su hermana, Luz Espinoza; y su cuñado, Werner Minaya.

Pese a esto, en el 2015 Espinoza no se abstuvo de procesar un caso que implicaba a la gestión de Sotomayor. El agricultor Julio Huapaya denunció entonces al municipio porque lo había despojado de un predio en la zona de Oquendo donde vivió siempre. El municipio de Sotomayor esgrimió un informe de la Superintendencia de Bienes Nacionales que decía que el predio era un bien público, pero este documento era falso, según la misma entidad.

"Espinoza no me tomó ninguna declaración y archivó el caso. Viví allí desde que nací, ahora con mi esposa e hijos y tengo certificado de posesión. Gané varios juicios, pero este fiscal estaba con ellos y no le importó nada", dice Huapaya.

Su abogado, Juan Ureta, alista un recurso para que se reabra el caso alegando que los nuevos elementos invalidan la decisión de Espinoza.

El 22 de febrero último, Espinoza le dice a un amigo que había hablado con Juan, "el alcalde", para que esta persona trabaje en la campaña para tentar el gobierno regional, según un audio difundido en el programa Panorama. El fiscal comenta que "el alcalde" había ido al velorio de su padre.

Horas antes, según evidencia otro audio, Espinoza había llegado al municipio y, llamó al secretario general del municipio del Callao, George Collantes, para que le diga al vigilante que lo deje ingresar.

"Que el doctorcito pase, lo está esperando el señor alcalde. En la alcaldía", le indica Collantes al guachimán del municipio.

Uno de los asesorados por Espinoza fue el abogado Luis Mitta, exrregidor por Chimpum, casado con una actual regidora por el mismo grupo, Isabel Peña, en Bellavista. Sería otro personaje cercano a Sotomayor y los chimpuneros.

Al cierre de esta nota, no logramos contactar con Sotomayor. En los próximos días, Control Interno seguirá atento a fiscales del Callao, dicen algunas fuentes.

Audios de la corrupción

- Encuentro con el Alcalde

El fiscal Espinoza llega a reunirse con Juan, el alcalde; coordina con el secretario general del municipio, George Collantes; reporta a su esposa y a su recomendado.

- Edgar Espinoza: Aló, doctor, me dicen que tengo que anunciarme igual. Te lo paso.

- George Collantes: A ver.

- Vigilante: Buenas tardes, doctor Collantes... Le habla de seguridad.

- EE: Que pase nomás. Lo está esperando el señor alcalde.

-V: ¿En alcaldía, doctor?

- GC: Sí, en alcaldía.

La esposa

El fiscal suspendido Espinoza se comunica con su esposa Gladys Minaya:

- Gladys Minaya: Edgar, te estuve llamando. ¿Qué pasó?

- EE: Sí, disculpa. Lo que pasa es que me llamaron de alcaldía. Por eso me vine y estaba justo conversando con él. Ya de allí te cuento.

- GM: Ya, acá estoy.

- EE: ¿En la casa?

- GM: Sí, ya me vine.

- EE: ¿No te dijeron ellas?

- GM: No, no me han dicho que te has ido a la alcaldía. ¿Has hablado con el alcalde, entonces?

- EE: Sí, sí. Ya te cuento.

Un recomendado

El fiscal Espinoza desliza haber recomendado a un NN a Juan Sotomayor.

- NN: Edgar, me llamaste. No te podía contestar.

- EE: No te preocupes. Oye, conversé con Juan. La verdad que desde la vez que conversamos yo no había tenido oportunidad de hablar con él, solo en el velorio de mi viejo, al que él fue un rato.

- NN: ¿Juan? ¿Quién Juan?

- EE: El alcalde, pues.

- NN: Ah, ya, ya.

-EE: ¿Te acuerdas que me planteaste? Le dije sobre ti. Me dijo que le interesa mucho: "Yo quisiera contar con gente que tuviera ese tipo de experiencia".

Espinoza: “Esa conversación no tiene nada de importante”

- "He pedido que se me investigue. Esos días, yo estaba de vacaciones y por eso aproveché para preguntar si estaba el señor para que le dé una cita a Robert Cárdenas, que es el señor que aparece en la conversación. Acá no hay nada irregular", dijo Espinoza.

- "Mi hermana trabaja muchos años con Sotomayor y eso no se debe a mi participación. En el caso de Huapaya, lo que dice no tiene que ver con el caso que conocí", agregó.

- "No tuve participación en el trabajo de mi cuñado y tampoco en el de mi esposa. Fueron llamados por el señor Luis Reyes porque participamos en un movimiento de cristiandad con él", anotó.

- Sobre las llamadas asesorías, dijo que son solo diálogos de abogados. "Actué de acuerdo a ley", alega.