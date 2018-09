CNM: dictamen de FP no es preciso sobre conflicto de intereses

Más allá de la cuestión de confianza planteada anoche por el presidente Martín Vizcarra, en el Legislativo estaba programado que hoy siga el debate sobre la postergada reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Entre los vaivenes del Parlamento que controla la bancada que preside Keiko Fujimori, las comisiones de Justicia y de Constitución sesionarán hoy por separado y debatirán sus predictámenes.

La Comisión de Constitución, que dirige la fujimorista Rosa Bartra, ya tiene listo su borrador donde ya no figura la propuesta para que el Congreso designe al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La propuesta sí incluye requisitos a los postulantes, como, por ejemplo, el ser peruano de nacimiento y tener 25 años de experiencia profesional, entre otros. Sin embargo, la congresista de Nuevo Perú Marisa Glave advirtió que la propuesta de Bartra no es clara y no se precisa que no puede ser candidato el que incurra en tráfico de influencias, y menos quien no compruebe una carrera intachable.

"Si queremos evitar más 'amiguitos' y 'verdecitos'. Si ya no queremos ver personas como Guido Aguila o César Hinostroza, debemos ser claros y exigir personas intachables en todo aspecto", declaró.

Además, cuestionó que el fujimorismo proponga que el CNM “resuelva en última y definitiva instancia las impugnaciones interpuestas en los procesos disciplinarios seguidos contra jueces y fiscales de todos los niveles".

Para Glave, esto es un error ya que solo acumulará el trabajo del CNM y se debe optar por fortalecer otras instancias que pueden encargarse de estos casos.

Otro punto que llama la atención es que en el dictamen de Bartra se plantea que todos los miembros del nuevo CNM sean abogados, como si fuera garantía de honestidad. Como se sabe, en el escándalo de corrupción de los CNM audios están involucrados abogados de larga trayectoria.

idas y venidaS

Por la noche, y como anticipándose al mensaje de Vizcarra, la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, reapareció para afirmar que el fujimorismo trabaja a favor de las reformas. Sin embargo, no aceptó que se le recordara que su grupo bloqueó el viernes la aprobación del dictamen sobre el CNM en la Comisión de Justicia.

Fuentes de Fuerza Popular afirman que Letona se ha convertido en la más intensa defensora de Keiko Fujimori al interior de la bancada. Incluso, ella le habría increpado al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por supuestamente seguirle la corriente al presidente Martín Vizcarra. Según ha trascendido, también estaría preocupada por la situación de su esposo, el abogado José Guzmán Zegarra, quien sería incluido en el informe en minoría del caso Lava Jato.

El expresidente del Parlamento Luis Galarreta afirmó que su bancada sí quiere trabajar por las reformas, pero cuando se le recordó el bloqueo de su grupo, lo negó e insistió en que sí buscan el desarrollo del país.

En tanto, Gloria Montenegro (APP) y Gino Costa (No Agrupado), entre otros, consideraron que el fujimorismo no quiere realmente hacer las reformas. ❧

“Fuerza Popular no quiere las reformas”

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alberto Oliva, afirmó que la bancada de Fuerza Popular no tiene el ánimo de apoyar las reformas planteadas por el Poder Ejecutivo, como la del Consejo Nacional de Magistratura (CNM).

“Acá hay algo muy claro, con lo sucedido el pasado viernes, donde se abstuvieron de aprobar el texto sustitutorio de la reforma del CNM, nos da a entender que no existe el ánimo en Fuerza Popular para que esta reforma se realice”, afirmó Oliva.

La congresista fujimorista Tamar Arimborgo sorprendió a la ciudadanía al afirmar que se oponía a la equidad de género en la reforma del CNM porque, en su lógica, las personas que postulan a estos cargos podrían elegir ser mujer u hombre para ser designados en esta institución de justicia.

Es más, la bancada de Fuerza Popular que maneja Keiko Fujimori ha preparado un nuevo dictamen en Constitución debido solo a la presión y cuestionamientos en su contra.

Marisa Glave

Nuevo Perú

“Se debe precisar que no puede ser candidato aquel que incurra en conflicto de intereses y que no garantice una conducta intachable para el cargo”.

Gloria Montenegro

APP

“Fuerza Popular tiene una actitud de obstrucción permanente y alejada de la realidad. Esta bancada está cargada de pretextos que impide tener un dictamen”.

Yonhy Lescamo

AP

“Hemos visto falta de voluntad del fujimorismo para aprobar las reformas... y si lo quiere hacer es a su conveniencia. Es inaceptable que no quieren reformas”.