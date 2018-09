Anuncio de Martin Vizcarra desata ola de comentarios en redes sociales

En uso de sus facultades constitucionales, el presidente de la República, Martín Vizcarra planteó cuestión de confianza al Congreso de la República. Esta medida fue adoptada luego que sus cuatro proyectos de referéndum no hayan sido abordadas con la celeridad que se requiere dentro del legislativo.

Luego de recordar la difusión del primer 'vladivideo' y resaltando que esa nefasta etapa de nuestra historia no se debe repetir, el presidente Martin Vizcarra anunció a legislatura extraordinario para este miércoles 19. En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar: la mayoría celebró y respaldó lo manifestado por el mandatario.

“Respetuoso de la constitución que juré respetar y hace respetar, acudo a ella poniendo como testigo a todos los peruanos e invoco la aplicación de su artículo 133 planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República para probar las cuatro reformas constitucionales presentadas al Congreso", dijo el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación.

Luego del anuncio del presidente Martín Vizcarra, Daniel Salaverr, presidente del Congreso, convocó a junta de Portavoces para mañana (lunes 17) a las 9:00 a. m.

En tanto que para congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, esta medida corresponde a un mal manejo por parte del legislativo: "Si el Congreso no ha sido capaz de resolver en un mes y medio 4 proyectos de ley no tiene sentido que siga abierto

