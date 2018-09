Alfredo Thorne: "No presioné al contralor por Chinchero"

El ex ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, negó haber presionado al ex contralor general de la República, Edgar Alarcón, por la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco. Obra por la que es actualmente investigado por la Fiscalía.

"No presioné al Contralor. En el audio ilegal que publicó Panorama 2 veces me pregunta si había condicionamiento y contesto que no. Lee la Auditoría 270-2017 donde la Contraloría encuente defectos en el contrato original, la adenda era necesaria", sostuvo el exministro en respuesta al economista Juan Mendoza, quien lo cuestionó en redes sociales por la firma de la adenda para esta obra.

Las imputaciones que generaron la respuesta del exministro Thorne, se basan en que la adenda para la construcción del Aeropuerto de Chinchero era lesiva para el Estado, se perdería cerca de $265 millones en arbitraje, y no tomar en cuenta que Cusco pierde $100 millones por año con demora en construcción del aeropuerto.

Para Alfredo Thorne la adenda era necesaria, pues como se recuerda, durante su gestión, se firmó dicho aumento de presupuesto a favor de la empresa Kuntur Wasi para la construcción de la obra en el Cusco.

Precisamente, en medio de los cuestionamientos en su contra y luego de un mensaje de Keiko Fujimori, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, formalizó la investigación preliminar en contra de Alfredo Thorne y el exministro Bruno Giuffra por la adenda firmada para la construcción de dicho aeropuerto. Asimismo, agregó que las pesquisas alcanzan también "para quienes resulten responsables". Esto último fue interpretado por el oficialismo como una amenaza al presidente Martín Vizcarra, quien ejerció el cargo de ministro de Transportes durante la firma de la adenda para esta obra.