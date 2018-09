Elecciones 2018: ¿Cómo hacer tus preguntas en los debates de candidatos a Lima?

Los electores de Lima Metropolitana tendrán la posibilidad de formular sus inquietudes a los candidatos a la alcaldía capitalina que participarán en los debates electorales que organiza el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el 23 y 30 de septiembre.

En el marco de la campaña “Pregúntale a tu candidat@”, impulsada por la Dirección Nacional de Educación del JNE, los ciudadanos podrán remitir sus interrogantes hasta este lunes 17 llenando el formulario que se encuentra en el siguiente enlace: portal Voto Informado.

Cabe precisar que los ciudadanos deberán formular sus preguntas en torno a los siguientes temas: limpieza pública, gestión de residuos sólidos y contaminación ambiental; prevención de desastres naturales; lucha contra la corrupción; comercio informal y ambulatorio; y espacios públicos y apoyo a la cultura.

Las 20 interrogantes ciudadanas seleccionadas serán insertadas en el cuarto bloque de los debates (10 por cada uno), el cual tendrá una duración de 30 minutos. Entre las reglas de participación se encuentra no formular las preguntas a un candidato o candidata específica, no hacer alusión a temas personales y no contener agravios, entre otros.

Las preguntas que no cumplan con los requerimientos establecidos serán retiradas en un primer filtro, mientras que las que estén habilitadas serán clasificadas según las zonas norte, sur, centro y este de la capital.

Además, serán escogidas de acuerdo con la relevancia coyuntural y la idoneidad en su formulación, así como buscando asegurar la representatividad de los sectores de Lima Metropolitana.

La campaña “Pregúntale a tu candidat@” busca canalizar las inquietudes del electorado acerca de las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Lima y que estas sean respondidas.