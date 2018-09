RMP: “Vizcarra le está dando tiempo al fujimorismo hasta que presente la cuestión de confianza”

En Sin Guion , Rosa María Palacios habló sobre la situación de Pedro Chávarry , de quien la población exige su salida del Ministerio Público; y de los miembros del Congreso que todavía no ven los pedidos de reforma del presidente.

En Sin Guion, se habló sobre lo acontecido ayer, donde un número significativo de pobladores se movilizaron para pedir que salga el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien, además, enfrenta un problema generacional, pues los fiscales más jóvenes también desean su salida para tratar de salvar a la Fiscalía del desprestigio.

Además, la Comisión Anticorrupción también está pidiendo que el Fiscal deje de asistir, lo que demuestra que son muchos los frentes que desean la destitución de Pedro Chávarry, algo que podría ocurrir pronto.

Asimismo, la conductora mencionó que lo más grave fueron las declaraciones del coronel PNP, Harvey Colchado, jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad, quien dijo que Chávarry es el fiscal del fujimorismo, miembro de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y que junto a los fiscales Rodríguez y Gálvez, funcionan como un triángulo que deja visos de que son una red criminal a nivel nacional.

Por otro lado, la abogada se refirió a lo acontecido en el Congreso, donde ayer se tenía que debatir los proyectos en la Comisión de Justicia y Constitución, para que hoy en sesión permanente se discutiera la reforma de justicia, pero no se llegó a aprobar nada. Además, mencionó que Rosa Bartra tuvo que retirar los artículos que hacían referencia a que ahora el jefe de la ONPE lo elegiría el Congreso.

“Es una buena noticia que Bartra haya retirado los artículos, pero no se llegó a votar ningún dictamen, además, en la Comisión de Justicia no hubo quórum, entonces tampoco se pudo dictar ningún dictamen, por ello, no tenemos la menor idea de qué van a debatir hoy en el pleno, salvo que exoneren el trámite de comisiones y finalmente aprueben el proyecto enviado por el presidente”, sostuvo Palacios.

Palacios también se refirió a Daniel Salaverry, quien dijo que no se opone a seguir con un CNM descabezado, pero que la reforma política aún no se verá plasmada, sino hasta dentro de tres años, aunque, horas después, se desdijo y mencionó que la reforma política también es prioridad, pero que no garantiza que en diciembre se vea el referéndum.

“El presidente Vizcarra le está dando tiempo al fujimorismo para que haga todos los desplantes que quiera, hasta que, a fines de septiembre, y antes del proceso electoral, presente la cuestión de confianza”, sostuvo la abogada.

Finalmente, instó a los ciudadanos a estar atentos sobre lo que el fujimorismo desea hacer con el referéndum, pues eso no es lo que la población desea, sino un sistema judicial que integre al INPE, la Fiscalía, el CNM, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial limpios.