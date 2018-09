San Isidro: Candidato revela que tuvo una relación sentimental con Keiko Fujimori [VIDEO]

El postulante a la alcaldía de San Isidro por Unión por el Perú, Luis Alfonso Morey, brindó una entrevista al programa televisivo 'Beto a Saber', donde hizo una revelación que sorprendió a propios y extraños. Morey confesó que mantuvo una relación sentimental con Keiko Fujimori.

El periodista Beto Ortiz le preguntó al candidato si seguía siendo amigo de Keiko Fujimori a lo que Morey contestó que sí y que no la ve hace tiempo, para después agregar detalles de su relación pasada. "Nosotros tuvimos una relación en el año 2000", sostuvo.

Al escuchar esta declaración, Ortiz quiso indagar más sobre el asunto diciéndole que "busca titulares" y Morey respondió: "Yo soy un caballero, pero es público, no es ningún secreto, fuimos enamorados. Pero hay una relación cordial, yo la invité a mi matrimonio y ella me invitó al suyo", afirmó.

Morey no quiso agregar más detalles personales, sin embargo agregó que le da mucha pena lo que ha ocurrido en el seno de la familia Fujimori para después dar su opinión sobre el accionar de Fuerza Popular en la política peruana.

"No estoy muy de acuerdo en la manera que está manejando su partido. No me gusta lo que está pasando con nuestro país y creo que Keiko tiene la posibilidad de hacer política de otra manera, más constructiva, yo le recomendaría eso", sentenció.

Morey ha generado polémica en los últimos días por su intención de construir un "muro imaginario" alrededor de San Isidro para garantizar la exclusividad del distrito.