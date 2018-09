Inspectores del Metropolitano bloquean transmisión de candidato a Lima [VIDEO]

El candidato a la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima por el partido Juntos por el Perú, Gustavo Guerra García, sufrió un incidente durante la transmisión en vivo —vía Facebook— que realizaba en el servicio del Metropolitano.

En las imágenes que difundió en las redes sociales la página “Spacio Libre”, se denunció que inspectores del servicio de transporte paralizaron el desplazamiento del bus en una estación solo para interrumpir la grabación del postulante.

“Está prohibido que ustedes estén filmando, tienen que pedir permiso”, increparon las trabajadoras, pese a que las personas que hacían la transmisión precisaron que no eran prensa y estaban registrando el hecho con sus celulares.

Tras esta aclaración, según se observa, otro inspector se comunica por radio con sus colegas para informarle al equipo de Guerra García que no se podía hacer transmisiones al interior del bus del Metropolitano.

“Si quiere realizar esta situación dentro de los buses tiene que coordinar con el área de prensa de Protransportes”, se oye decir al otro interlocutor. Inmediatamente el candidato de Juntos por el Perú reitera que “no son prensa”.

Los pasajeros se sumaron al reclamo hacia las inspectoras y exigieron que se deje circular al vehículo habían detenido. Algunos señalaron que el alcalde de Lima, Luis Castañeda, estaría detrás de este incidente.

Al parecer están un poco preocupados, pero solo estamos respondiendo preguntas del público y de otras personas. No estamos generando ninguna perturbación en el Metropolitano. Más bien me parece que los inspectores de Protransporte no deberían detener el sistema”, acotó a su turno Gustavo Guerra.