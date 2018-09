Luis Wilson: "Uno puede ser homosexual, tener un alma de mujer dentro, pero no es mujer"

Es la tercera vez que Luis Wilson Ugarte postula al sillón del Gobierno Regional de Cusco. Antes lo hizo en las contiendas electorales de 2002 y 2014. En la elección pasada, se quedó a 9000 votos de pasar a la segunda vuelta. Fue superado por el desconocido ingeniero civil, ahora gobernador, Edwin Licona.

¿Por qué un aprista como usted decidió postular por Restauración Nacional?

Porque tenemos un acuerdo político. Nosotros íbamos por la Alianza Popular replicando lo que hicimos hace cuatro años.

¿No escogió la espiga para frenar el antiaprismo que es bastante fuerte en Cusco?

No. Hay un acuerdo emanado de una convención regional para definir una fórmula electoral en alianza.

Si llegan al gobierno, ¿cuál es el plan que aplicaría, el del APRA o el de Restauración?

El del acuerdo político. Para ir juntos hemos planteado ver en la persona humana la finalidad de nuestro trabajo.

¿En igualdad de género, hay acuerdo?

En el tema de la mujer, la violencia es pan de cada día, estamos en los primeros lugares a nivel nacional. Queremos superar este problema.

¿Podría haber respaldo al sector agrupado en el movimiento LGTBI?

Ese tema no se ha tocado. En los temas que no son materia de acuerdo, cada uno guarda sus propias posiciones.

¿Y cuál es la posición de Luis Wilson y del APRA?

Yo resulto siendo pues de los conservadores [...] Creo en una familia tradicional, creo que más bien hay que combatir las conductas "anti" o las conductas fóbicas frente a determinados grupos. Todos los ciudadanos merecen protección, pero merece una protección especial la familia.

La lucha de ese sector por conseguir derechos al matrimonio y la adopción de hijos...

En ese caso, creo que tienen derecho a hacer su vida como quieran, pero matrimonio es matrimonio [...] Uno puede ser homosexual, tener un alma de mujer dentro, pero no es mujer.

¿La adopción sería una posibilidad o tampoco?

No. No se trata de alguien que quiera tener hijos, se trata más bien —al revés— del derecho de los niños a tener una familia.

Usted admite que viajó en el avión presidencial con el expresidente Alan García y Jorge Barata. El entonces ministro, Enrique Cornejo, dijo que García y Barata se fueron a “una zona separada” conocida como la cabina presidencial. ¿Puede certificar eso?

Mira, esos son recuerdos de hace tantos años. En 2017 me entero [...] No recuerdo que se haya tratado absolutamente de nada irregular...

¿Barata se reunió con García en privado?

Lo que recuerdo es que en algún momento estos señores también entraron (a la cabina presidencial), pero la conversación mía fue con el presidente. Quería sacarle apoyo para obras.

Nueve años después, lo que genera suspicacia es que ese día el entonces presidente García convocara a sesión extraordinaria de ministros, para aprobar el decreto de urgencia que aprobó el metro de Lima...

Eso lo está respondiendo él en el Poder Judicial. Yo no voy a ponerme a explicar por qué se apuró, cada gobernante sabe como mata sus pulgas. Pero no hubo nada irregular [...] Yo no era su acompañante de todos los viajes, no era su alcahuete.

En la visión de su plan, dice que reducirá las brechas que son alarmantes en Cusco en pobreza, anemia y desnutrición.

Ese es un reto. Podemos bajarlo drásticamente. Eso necesita un liderazgo y comunicación con las familias para saber escoger los nutrientes en chispitas antianemia, que no cuestan mucho. Y necesitamos el apoyo de los medios, no sé si con la Ley Mulder se pueda.

¿Cree que la Ley Mulder fue oportuna o fue una represión?

No hay nada totalmente bueno ni totalmente malo. Hay una intención aquí de frenar un dispendio de recursos que ha caído en muy pocas manos y en cantidades cuantiosas...

¿Cómo reducir la desnutrición que está en 19%?

Tenemos que apoyar a la agricultura, al turismo y a todas las actividades productivas. En agricultura, el problema es el agua. Si incrementamos (la dotación) de agua, podemos, por lo menos, llegar a un 30% más de productividad de la tierra...

Otra de sus propuestas es “promover la construcción e implementación de viviendas acondicionadas al clima en zonas rurales con tecnología adecuada”. ¿Cuántas viviendas? ¿De dónde saldrá el dinero?

Eso necesariamente tiene que ser cofinanciado por el Estado. Hay que hacer los modelos, hay que popularizarlos. Los precios son variables, he encontrado que hay desde S/ 5000 hasta S/ 20 000.

¿Sería subvencionado por el gobierno regional?

En parte y debe ser en un programa piloto. No podemos quedarnos inmóviles cuando todos los años hay emergencia y se van muriendo nuestros niños con neumonía.

¿Cómo va a combatir la corrupción en Cusco?

Hay que implementar políticas públicas. Una de ellas será fortalecer el Consejo Regional. Vamos a tener una secretaría técnica dependiente del gobernador regional, para que se encargue de la modernización del Estado.

Me imagino que estas propuestas surgieron después de haberse inscrito, porque en su plan de gobierno no hace referencia a ninguna de las cosas que dice.

Pero es un discurso que tengo desde la campaña anterior.