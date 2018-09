Sí a la movilización

Señor Director:

Ahora comprendemos por qué la segunda arremetida del aprofujimorismo encabezada por Lucho Galarreta (Correo 09/09/2018). Se acerca un dossier de Brasil en donde completa la información de la “donación de dólares” a la campaña de Keiko. Arremeter, atacar, desprestigiar, defender al innombrable Dr. Chávarry y al fiscal supremo Hinostroza, etc. BASTA DE TANTO ATROPELLO. El pueblo de a pie prepara para el 12 de setiembre una gran marcha ciudadana contra los corruptos y sus sostenes. En ese sentido, la Asociación Civil “Perú Moderno” comunica al pueblo peruano que estaremos en esa movilización encabezada por nuestro presidente, Ing. Wilson Aragón Ponce, y todos sus consejos regionales de Lima Metropolitana. No a la corrupción. Fuera Chávarry. Hinostroza a la cárcel.

Santiago A. Barrueto S.

Inmunidad parlamentaria

Señor Director:

La inmunidad parlamentaria fue creada para proteger a un congresista ante un posible ataque o persecución por sus ideas políticas; sin embargo, al pasar el tiempo ha ido perdiendo su naturaleza, actualmente inmunidad es sinónimo de impunidad y por ello los malos congresistas se aprovechan para cometer delitos, pues saben que serán blindados por sus similares en el Congreso. Este blindaje ha llegado a algunas autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial; por ello, solicito al presidente Martín Vizcarra incluir en los temas del referéndum la eliminación de la mal utilizada inmunidad parlamentaria.

eduardo espíritu pezantes

Hospital de la PNP

Señor Director:

Permítame hacerle una invocación al ministro del Interior, Mauro Medina, para que ordene la reorganización total en el archivo de historias clínicas del Hospital Central de la Policía. En febrero acudí con mi hijo Norberto Gallardo Correa para una atención médica. No nos quisieron atender porque su historia clínica se había perdido. El 8 de este mes acudimos nuevamente al hospital y no quisieron atenderlo debido a que su historia clínica sigue extraviada. Los encargados de esa sección nos manifestaron que vayamos a todos los consultorios a buscar la historia, en forma prepotente y descortés. Debido a este inconveniente nos encontramos indignados y preocupados: no puede tener acceso al beneficio de atención médica que le corresponde.

manuel gallardo

Sobre Apdayc e Indecopi Señor Director:

Expreso los graves hechos de corrupción difundidos en medios como este. La ciudadanía ha sido extorsionada por gestoras de recaudación Apdayc, lucrando más de 40 años. Nadie protege al ciudadano. Denuncia de cobro indebido. El 16 de julio de 2015 se me requirió el pago por uso de la “Comunicación pública”, ordenado por Apdayc, por la actividad privada de un matrimonio. Recurrí ante Indecopi y el Ministerio Publico interponiendo denuncias penales, que fueron declaradas infundadas. Presenté una queja ante la Defensoría del Pueblo y Congreso de la República, contra Apdayc e Indecopi, por el Decreto Legislativo N° 822, sin embargo, no procedió. Este blindaje nos conlleva de manera inmediata al uso de la misma corrupción que permite el abuso del derecho y permitir la extorsión por precarios del derecho de autor. Dada la gravedad de la impunidad solicito la nulidad de las resoluciones administrativas.

Richard bellido oblitas

