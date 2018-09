Vizcarra: Los corruptos quieren mantener la situación como está [VIDEO]

Actualización

El presidente Martín Vizcarra sostuvo una entrevista con el canal CNN en español, en donde habló de diversos temas, entre ellos los casos de corrupción que se han destapado en los últimos meses en nuestro país.

En esa línea, el jefe de Estado señaló que corregir las instituciones es “una necesidad del país” al enfatizar que la población “quiere sacar a los deshonestos”. A continuación, te dejamos las frases más destacadas del presidente durante dicha entrevista.

Declaraciones

- "El 28 de julio estoy entregando la banda. Están perdiendo el tiempo en el Congreso haciendo normas para evitar mi candidatura. No voy a postular".

- "Somos conscientes que la responsabilidad del cargo es temporal".

- Alberto Fujimori: "En la última etapa (de su gobierno) era la re-reelección. En la última etapa la historia lo ha dicho, en cartelera hay una película que tiene una gran convocatoria 'Caiga quien caiga'. Los últimos días de Alberto Fujimori".

- "El grupo de cancilleres que analiza esta situación, se llama el Grupo de Lima, porque precisamente nace aquí".

- Crisis humanitaria en Venezuela: "Estamos llegando a una situación del límite. [...] He consultado que 100 mil venezolanos eran absorbidos sin problema".

- "Algunos candidatos son financiados por el narcotráfico".

- "Las investigaciones tienen que ser antes, durante y después de los procesos electorales".

- "Actualmente las normas peruanas permiten -incluso- el financiamiento privado, pero recién se comienza a investigar después de las elecciones".

- "Hace más de un mes, en las reformas constitucionales, una se refiere al financiamiento de partidos políticos".

- "La mayoría de la población es correcta, trabajadora, y existen corruptos a los que hay que sancionar".

- "Bienvenida cualquier investigación. Se están volviendo a revisar todos mis actos. Ni conozco a Odebrecht. Yo he sido autoridad regional, gobernador regional de Moquegua y nunca ha habido una obra".

- "Estoy absolutamente libre de polvo y paja".

- Sobre Mercedes Aráoz: "Siempre hemos tenido una relación cordial. En el proceso previo a que yo asuma (la presidencia), en la vacancia, hubo opiniones diferentes a qué hacer en caso Kuczynski sea vacado. Ella proponía que renunciaramos, mi posición era que no, porque iba a generar inestabilidad política".

- "Hemos planteado al Congreso de la República. Ya hay una iniciativa ciudadana, a través de referéndum. También dentro de la constitución está establecida la cuestión de confianza. No descartamos ninguna medida".

- "Estamos esperando que el Congreso apruebe los proyectos de reforma constitucional".

- "Como todo en la vida funciona bajo equilibrio, voy a ser concertador. Concertar en favor de la democracia. De desarrollo. Pero claro, cuando nos encontramos con corrupción, yo no voy a concertar con la corrupción. Tenemos que ser duros".

- "Realmente hay una alianza entre los corruptos que quisieran mantener la situación como está. Nosotros vamos a trabajar frontalmente para cambiar la situación".

- ¿Quién lo quiere doblegar?: "Los que quieren mantener la corrupción. No es una persona, no es una institución. Hay poderes que quieren mantener el narcotráfico. La corrupción se alimenta del narcotráfico. La corrupción se alimenta con la delincuencia común".

- "No confío en la justicia del Perú. En las altas esferas ha llegado gente por favores. La instancia que los nombraba era una instancia corrupta. Todo eso tiene que cambiar. No confiamos en el PJ".

- "Al inicio del gobierno nos solicitó una reunión (Keiko Fujimori). Se acordó a pedido de la señora Fujimori se mantener la reserva, porque se comentaba que había un acuerdo bajo la mesa. Para no alimentar los comentarios, se acordó eso".

- "Este año en PBI vamos a crecer 4%. El Perú va por buen camino desde el punto de vista económico".

- "Cuando el 28 de julio dimos un mensaje a todos los peruanos, dijimos vamos a cambiar la situación actual. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Pasado un mes, nos ratificamos, vamos a cambiar al Perú cueste lo que cueste".

- "A los torpedos los esquivamos y continuamos nuestra ruta".

- "No gobierno para las encuestas. Pero hay que tomarlo como referencia. Gobernamos pensando en hacer lo correcto. Coindicimos con la población".

- "El Poder Judicial, que goza de gran desprestigio, tiene que cambiar. No es suficiente sacar un fiscal corrupto, se tiene que reesstructurar las instituciones".

- "Tengo plena conciencia que la situación del país no es de la mejor. Al mes de asumir la presidencia, tuvimos la Cumbre de las Américas y el tema fue la lucha contra la corrupción. Me lo he tomado enserio".

- "La población quiere participar de las decisiones que estamos tomando en el Perú".

- "El país pasa a ser gobernado por el Ejecutivo, por el Congreso y por la población".

