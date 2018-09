Caso Bustíos: presentan alegatos finales contra Daniel Urresti

La audiencia programada desde las 9:30 de la mañana sobre el Caso Hugo Bustíos culminó hace unos minutos y tuvo como propósito presentar los alegatos finales de Hernán Barrenechea, abogado de los familiares del periodista asesinado. La presentación de los testimonios y otros argumentos para afirmar la responsabilidad de Daniel Urresti fueron dictados hoy en el Colegiado B de la Sala Penal Nacional.

Según información difundida por la COMISEDH (Comisión de Derechos Humanos) a través de una serie de tuits, asociación civil sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de los DDHH en el Perú, una de las testigos del caso, Ysabel Rodríguez, afirmó que el actual candidato para alcaldía de Lima de parte de Podemos Perú fue el 'capitán Arturo'.

Además, durante el juicio oral, Barrenechea presentó una infografía de la escena del crimen de varios testimonios en el que el 24 de noviembre de 1988, día del asesinato de Hugo Bustíos, el Jefe de Inteligencia y Contrainteligencia (Daniel Urresti) y el Jefe de Operaciones ordenaron una unidad móvil para salir del cuartel conociendo la ruta de la víctima.

El testigo Montoya fue muy enfático en señalar la responsabilidad del ex ministro Urresti en la comisión del crimen de asesinato al periodista Hugo Bustíos, menciona el abogado Barrenechea durante sus alegatos finales #CasoBustíos

Otra testigo en la audiencia, Hilda Aguilar Gálvez, enfatizó que vio llegar a militares "que se cambiaron de ropa militar por ropa de civil (pantalón blue jean y camiseta blanca) en el caserón que se encontraba cerca al lugar de la emboscada al periodista".

"El señor Hugo decía, ¡no disparen, no disparen! ¡Yeni corre, corre, son militares! Escuché los disparos y la explosión" testimonio de Ysabel Rodríguez Chipana de lo que sucedió el 24 de noviembre de 1988 #CasoBustíos

Asimismo, el abogado Barrenechea, de la COMISEDH, fue enfático durante la presentación al destacar que el asesinato al corresponsal de la revista Caretas en Huanta, fue 'una obra colectiva' en la que los cuatro militares implicados, entre ellos Urresti, son 'coautores'.

#ENVIVO En este juicio se ha demostrado mediante pruebas que vinculan al acusado Urresti como coautor de asesinato del periodista Hugo Bustíos, alega el abogado Hernán Barnechea #CasoBustíos

Por último, Barrenechea concluyó en la audiencia que duró aproximadamente poco más de tres horas, que "está plenamente probado que Urresti fue coautor del crimen de asesinato del periodista Hugo Bustíos". Además, la próxima diligencia está programada para el 17 de setiembre a las 10:30 de la mañana.

Cabe precisar que Daniel Urresti declaró hace poco que el Poder Judicial emitirá la sentencia por este caso el 26 de setiembre y que "si salgo culpable, me voy a la cárcel y no voy a decir ni pio (…). Supongamos en el extremo que soy condenado, me voy preso y se acabó”.