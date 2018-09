Dos confianzas

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha reconocido en una entrevista a La República que el fujimorismo no simpatiza con el referéndum y que, en ese contexto -es mayoría en el Congreso-, la probabilidad de que se aprueben con rapidez las reformas planteadas por el Ejecutivo son muy escasas. Siendo que esa conducta no corresponde a la realidad política que exige cambios rápidos, el premier ha indicado que el Gobierno usará las medidas que se encuentran en el marco constitucional, incluida la cuestión de confianza.

Villanueva ha esquivado las fechas respecto del uso de las medidas para presionar al Congreso por las reformas, pero ha insistido en que el referéndum debe realizarse en diciembre, para superar el vacío de constitucionalidad –se supone respecto al CNM- y porque un referéndum en diciembre “sería más barato”.

Hasta aquí se trata de declaraciones que tienen como propósito persistir en la posición del Ejecutivo respecto a las reformas y al referéndum. En este punto es correcto que sea el jefe de la PCM el que puntualice esta insistencia, siendo el más proclive a una negociación con el Parlamento, de acuerdo a las versiones que circulan en medios políticos.

Si el Gobierno considera que el fujimorismo ha decidido bloquear los cambios y la consulta popular, no se entiende por qué desde ese lado se cree que es posible votar en diciembre recogiendo firmas ciudadanas, una decisión apresurada de un sector voluntarista de la sociedad civil, a sabiendas de que los procesos y plazos no serán concretados. Más útil es saber qué pasos dará el Ejecutivo para garantizar la concreción de sus propuestas.

Es importante que el Gobierno despliegue iniciativas útiles con ese propósito, considerando que el tiempo de las invocaciones ha concluido y que, ahora por boca de Villanueva, se tiene la certeza de la decisión de Fuerza Popular contra los cambios. En ese sentido, por ejemplo, sería provechoso que el Gobierno no guarde silencio frente a la marcha nacional del 12 de setiembre a favor del referéndum y en rechazo a la permanencia de Gonzalo Chávarry en la Fiscalía de la Nación; o que, teniendo en cuenta las coincidencias prácticas, tanto Villanueva como el presidente Vizcarra saluden la creación de la Red Cívica por el Referéndum.

Sería un grave error que el Gobierno no utilice las prerrogativas que le asisten para concretar los cambios en el sistema político. La cuestión de confianza, contra la que no cabe ninguna cortapisa legal, inclusive del Congreso, que no es el titular de esa facultad y que, por lo tanto, no puede restringirla a su favor, ya no puede esperar más. Al fin y al cabo este mecanismo es al mismo tiempo una doble gestión por parte del Ejecutivo, tanto ante el Congreso como frente a la opinión pública, que por ahora respalda al presidente Vizcarra en sus demandas ante el Congreso, pero que tiene también un juicio severo sobre los políticos que no cumplen sus promesas. El Congreso sabe cómo garantizar la impunidad y evitar el referéndum; el Gobierno necesita exponer sus planes.