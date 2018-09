Keiko Fujimori queda impune en investigación de Comisión Lava Jato

Colusión naranja. La Comisión Lava Jato del Congreso, presidida por la congresista de Fuerza Popular (FP), Rosa Bartra; dejó fuera del informe de investigación a la lideresa fujimorista, Keiko Fujimori.

Pese a que incluso el exsuperintendente de Odebrecht, Luis Mameri, confirmó en abril de este año que la constructora brasileña aportó US$ 1 millón a la campaña de FP en el 2011, el informe de la Comisión Lava Jato argumenta que Keiko Fujimori no puede ser incluida porque no fue funcionaria pública.

La fujimorista Karina Beteta, quien integra esta comisión, se excusó en que su lideresa “no ha sido presidenta, ni ministra, ni ha cumplido ningún rol durante el tiempo que se dieron las licitaciones para estas empresas brasileñas”.

“El encargo del Pleno del Congreso fue investigar coimas y actos de corrupción, no aportes de campaña”, expresó a Perú 21.

Sin embargo, Beteta no supo cómo explicar por qué el informe si incluye los presuntos aportes que recibió la campaña municipal de la exalcadesa de Lima, Susana Villarán. “No confundamos. Eso es porque ella ha sido funcionaria pública”, dijo.

Pero este argumento no cala. La Comisión Lava Jato citó a Keiko Fujimori acudió en octubre del año pasado al subgrupo liderado por Rosa Bartra para responder por los presuntos aportes de Odebrecht a su campaña presidencial.

Para el oficialista Gilbert Violeta, aquella convocatoria fue “un gesto forma para la tribuna”. El parlamentario de PPK, sostuvo que el subgrupo solo estuvo enfocado en arremeter contra sus rivales políticos: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Susana Villarán.

Cabe precisar que el informe final de esta comisión tampoco incluye al expresidente Alan García.