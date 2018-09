JNE ratifica admisión de tacha en parte contra lista de Guido Iñigo

El Jurado Electoral Especial de Lima Sur del JNE declaró fundada en parte la tacha interpuesta contra el candidato al alcalde Villa El Salvador, Guido Iñigo Peralta, quien aspiraba con Perú Patria Segura (PS) a la Municipalidad de Villa María del Triunfo (VMT)

Cabe recordar que la tacha contra Iñigo Peralta fue presentada por el ciudadano Julio Rómulo Macedo Gargate por las irregularidades que tiene el aspirante a VMT.

Entre los antecedentes que toma en cuenta la resolución del JEE es que Guido Iñigo Peralta “no cumple con el domicilio de dos años continuos en la circunscripción electoral de Villa María del Triunfo, infringiendo lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales”.

“Además, es actual alcalde de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador con mandato vigente, teniendo su actividad laboral en una circunscripción distinta a la que postula”, agregó la resolución.

En consecuencia, a este y otros argumentos más, el JEE declaró “infundado el recurso de apelación interpuesto por Cecilia Pilar Gloria Arias, personera legal titular de la organización política Perú Patria Segura y, en consecuencia, confirmar la resolución del 9 de agosto del 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Sur”.

Esa declaración consideró fundada “en parte la tacha interpuesta contra el candidato a alcalde, Guido Iñigo Peralta, de la cita organización política (Perú Patria Segura) para el Concejo Distrital” de VMT.

El jueves 6, Iñigo declaró que “muchas autoridades han sido electas con domicilio múltiple, no viviendo en el distrito”. “Yo en ningún momento, en mi hoja de vida, he dicho que vivo en VMT. Que tengo domicilio múltiple, sí, y lo he demostrado”, añadió. Pero ese argumento no le bastó.