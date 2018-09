Lescano acusa a Bartra de “manipular” sesiones que ven reforma

El parlamentario de la bancada de Acción Popular, Yonhy Lescano, cuestionó a la titular de la Comisión de Constitución del Congreso, Rosa Bartra, por no citar a sus miembros —según advirtió — como lo señala el reglamento.

Dicho grupo de trabajo sesionó este viernes para continuar evaluando los proyectos de reforma que envió el Ejecutivo para, entre varios puntos, recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), institución que ha sido declarada en emergencia.

Sin embargo, a la comisión solo asistieron los miembros de la bancada naranja, tal como lo destacó en un tuit Fuerza Popular. Este hecho fue cuestionado por el legislador acciopopulista.

“El fujimorismo manipula con descaro, no cambia. Para esta mesa de trabajo no se citó conforme al reglamento, sorpresivamente hoy, recién por correo electrónico, avisan. Qué falta de seriedad, señora Bartra. No haga enviar mensajes al estilo montesinista”, criticó.

La Comisión de Constitución y de Justicia que preside Bartra (Fuerza Popular) y Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio), respectivamente, analizan las propuestas que el presidente Martín Vizcarra envió para su debate y posterior referéndum.