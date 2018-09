Alan García comparte foto aprista y tuiteros dejan duros mensajes

Alan García Pérez ha anunciado su regreso a la política, así como la reconstrucción del Apra, y -al parecer- el expresidente ya inició su carrera, por lo que se ha reunido con parlamentarios de la bancada aprista.

“Fraterna reunión en el trabajo de la reconstrucción social, el fortalecimiento y la unión del aprismo”, escribió Alan García en Twitter, junto a una fotografía en la que aparece con Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén.

Sin embargo, los cibernautas no dudaron en trollear al exmandatario y recordar los casos de corrupción de los que ha sido acusado. Asimismo, los tuiteros cuestionaron que Alan García intente regresar a la política y aseguraron que él ha sido el culpable de la caída del Apra.

Una lastima, pensé q algun dia el Apra de renovaría y volveria a ser lo que fue .. pero con Alandamian no hay esperanza. — Nadia30 (@NadiaBriss) 7 de septiembre de 2018

Será del alanismo en esa foto ningúno es aprista. Uds. Son los directos responsables de la actual crisis partidaria. Deben pagar su traición,todos a disciplina. — hector alva narvaez (@hectoralvan) 7 de septiembre de 2018

El Apra y la corrupción, inmortalizados en una sola foto. — Richard Trillo (@Richard_Trillo) 7 de septiembre de 2018

Asu cuántos años de cárcel hay en esa foto? — Carlo Mendoza (@Carlomendoza38) 7 de septiembre de 2018

FOTAZO! Para el museo de la nación. "La personificación de la corrupción". Cuantos años en el poder y nada bueno, NADA! Ahora vemos como estaba podrido el sistema de administración de justicia. ¿Qué hicieron estos 4 impresentables? Ser parte de ellos para cubrir sus fechorias. — Carlos Ramos (@melomanus) 7 de septiembre de 2018

Cabe recordar que hace unos días, Alan García aseguró que conoce a su partido y que por ello regresará a la política nacional. “Los conozco; conozco sus conflictos, sus pequeñeces, sus odios”, indicó.

Asimismo, el líder aprista dejó entrever que no descarta postularse en el 2021.“Hay que morir en el intento. No sé qué éxito tendremos. Pero las grandes causas uno no las emprende porque está seguro de que va a tener éxito”, expresó efusivo Alan García.