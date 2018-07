Walter Ríos declara por primera vez a la prensa tras difusión de audios

Tras su renuncia, el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo, declaró para un medio local y aseguró que no piensa abandonar el país en lo que duran las investigaciones.

“No he salido del país, no me estoy corriendo”, fueron las primeras palabras de Ríos Montalvo. Vale destacar que estas son las primeras declaraciones del juez tras la revelación de diversos audios que dejan al descubierto las negociaciones ilícitas que se mantenían en el sistema judicial del Callao.

PUEDES VER Nuevos audios involucran a Guido Aguila y Mauricio Mulder

“Me someto a las autoridades como un ciudadano común y corriente. (…) Yo entiendo, no tengo por qué contestar esas cosas. A ustedes (los periodistas) les estoy contestando respetuosamente. Sobre la reforma del Poder Judicial, dijo que “eso ya lo tienen que decidir las autoridades". "Yo ahorita ya no soy autoridad, ya renuncié”, indicó el juez ante RPP.

“Yo no puedo dar mi versión en estos momentos porque todavía no la he dado ante las autoridades. (…) No quiero decir más o menos cosas. Ante las autoridades declararé.”, dijo en otro momento Ríos Montalvo.

Como se recuerda, el procurador anticorrupción Amado Enco ha solicitado a la Fiscalía la detención preliminar del juez Walter Ríos Montalvo mientras se esclarece su implicancia en los audios CNM.