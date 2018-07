Pese a evidencias, juez César Hinostroza se aferra a su cargo

El juez supremo César Hinostroza permanecerá en el cargo y considera que no existen argumentos para presentar su renuncia. A pesar de la existencia de audios en los que se revela la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, Hinostroza insiste en que no ha violado la ley.

“¿Cuál sería la falta para renunciar? No hay falta. Si usted me dice que yo violé tal ley, bueno. Es más, así haya violado la ley, siempre todos tenemos derecho a la defensa para que se nos escuche”, expresó.

En declaraciones a La República, el magistrado sostuvo que está a la espera de ser notificado sobre el pedido de la Sala Plena que acordó solicitarle su renuncia.

De acuerdo a dicha resolución, los jueces de la Corte Suprema pide su dimisión “por el bienestar institucional”, y como parte de “una respuesta concreta” a la sociedad.

Para Hinostroza Pariachi, la Sala Plena no puede pedir su renuncia.

“Primero que me notifiquen para ver cuál es el fundamento constitucional o legal para que hagan ese tipo de pedido, las facultades de la Sala Plena están en la ley, habría que ver si lo que piden está dentro de la ley. Que me notifiquen para ver la legalidad de ese pedido”, declaró.

desproporcionado

Al ser consultado por el impedimento de salida del país ordenado en su contra, Hinostroza calificó la medida como “desproporcionada”.

Incluso, el magistrado consideró que la medida debe ser declarada nula.

“Es un acto apresurado porque la ley dice que debe haber una audiencia de impedimento y no me han citado a ninguna audiencia, de frente han ordenado impedimento, no me han escuchado, no hubo audiencia, eso es nulo”, manifestó.

Como se sabe, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, realizó el pedido contra César Hinostroza en el marco de la investigación que se le sigue al juez supremo por tráfico de influencias, y luego de recibir información de que este se disponía a viajar a España tras el escándalo originado por los audios con sus conversaciones.

