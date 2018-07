Reportan perro atrapado a orillas del río Rímac

Un perro se encuentra atrapado a las orillas del río Rímac, en la avenida Morales Duárez, a la espalda de la piscina municipal de Carmen de la Legua, en el Callao. Según indicó la ciudadana que reportó el hecho, la mascota se encontraría desde ayer en dicha zona. “Hay un perrito que desde anoche está aullando en ese lugar. Parece que en todo el camino no hay una subida para que pueda salir, por lo que se encuentra atrapado”, explicó. Asimismo, aseguró que no es la primera vez que ocurre un caso así, según ella la indiferencia de vecinos y autoridades cercanas provoca que estas mascotas no sean rescatadas.

denisse torrico

denisse.torrico.glr@gmail.pe