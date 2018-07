Acerca de nota publicada

Señor Director:

El 22 de junio del presente año, en la edición impresa de distribución nacional, propalan el artículo “Congreso gasta S/ 500 mil al mes en prensa fujimorista”.

Es cierto que mi persona labora para el Congreso en la Oficina de Comunicaciones desde setiembre del 2016, en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Mi trabajo obedece estrictamente a cubrir la información que realizan las comisiones del Congreso, así como también de los legisladores dentro del recinto parlamentario. A diario tengo que presentar mis informes, trabajo que puede ser corroborado.

Las publicaciones a las cuales hace referencia en su artículo fueron realizadas desde mi cuenta personal de Facebook en enero. Esas publicaciones fueron hechas fuera del horario de trabajo. Es evidente que no han sido empleadas cuentas falsas (trolls) tal como lo afirman.

La difusión en medio impreso y virtual de la información de los hechos en los cuales me involucran ha generado que mi persona sea víctima de comentarios, calificativos, tanto en mis círculos amicales y sobre todo laborales, que perjudican mi desarrollo personal y un normal desenvolvimiento en esos entornos.

Hago hincapié en que no soy un operador de redes sociales al servicio de grupos políticos dedicados a atacar e insultar a políticos de oposición.

Luis a. maguiña benavente

Dni 44950450

El poder de la veracidad

Señor director:

Valores como veracidad, honradez y solidaridad son esenciales para mostrar una conciencia ética capaz de acreditar además nuestra formación democrática. Prevalecen noticias que dan cuenta de acciones antiéticas, ejercidas por altos funcionarios. ¿Qué experimentarán los jóvenes frente a una sociedad en la que parece que todo se compra o se vende? Los medios podrían iniciar una campaña que resalte el poder de la veracidad, la honradez y la solidaridad. Nada peor que aceptar que hay peruanos irresponsables que enturbian lo que tocan. Queremos una patria mejor, con personas capaces de mostrar con idoneidad que ser ciudadanos de verdad exige integridad, ética y espíritu de superación permanente.

Carlota Flores Scaramutti

DNI 07914115

Crisis del sector Justicia

Señor Director:

Ante la crisis del sector Justicia, por la revelación de los audios nauseabundos que se vienen propalando, la Corte Suprema de Justicia, en su comunicado del 9 de julio del 2018, demandó realizar investigaciones objetivas y rigurosas, dentro de un procedimiento justo y equitativo, por los órganos constitucionalmente competentes, entre ellos el Consejo Nacional de la Magistratura; pero resulta que casi todos los miembros actuales del CNM son corruptos.

Guillermo D. Guado Correa

DNI 16424920

Sobre los audios

Señor Director:

IDL-Reporteros divulgó audios de varios de los referentes del Sistema Jurídico del país. Por otro lado, tenemos las componendas entre miembros (aunque no todos del CNM), quienes son los que evalúan a los jueces y fiscales. El problema de nuestro país no es la delincuencia, ni el enfriamiento de la economía, es la bancarrota moral a la que nos han conducido los operadores de Justicia y los políticos. Hagamos sentir nuestra voz, no podemos permitir más de esta mugre en nuestra sociedad.

Rolando Calderón L.

DNI 08220007