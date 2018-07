Huancayo: inspección a Plaza de la Constitución arroja que obra es insubsanable

Este miércoles 11 de julio se realizó una nueva inspección técnica a la Plaza de la Constitución con el objetivo de levantar un informe de las deficiencias y deteriores que presenta esta plaza que aún todavía no se ha entregado por completo.

La inspección fue convocada por el la Dirección Regional de Cultura Junín y contó con la participación del Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y varios pobladores de Huancayo que indignados acompañaron a las autoridades en la inspección.

La conclusión a que llegaron en la inspección los especialistas fue de que la Plaza de la Constitución presenta errores que son insubsanables. “Aquí no hablamos de errores por acá, por allá que pueden arreglarse. Es necesario dejar en claro que la obra en su conjunto no sirve y no se puede dar solución de forma aislada, sino que se tiene que empezar de nuevo todo”, señaló el perito del Colegio de Ingenieros de Junín, Fred Contreras.

No obstante la opinión unánime de lo irremediable de la obra, se tocaron también puntos particulares como la calidad de los materiales. “No sabemos cómo pudieron haber utilizado este tipo de materiales y sin ninguna precisión técnica. Hay un trabajo desastroso en la instalación de este piso. La textura y las composiciones fueron tomadas a su antojo, no son homogéneos. Han puesto los pisos a la altura que les convenga, por eso es que han quedado pozos charcos”, indicó un miembro del Colegio de Arquitectos de Junín en representación del decano, William Palomino Pacheco.

Por su parte, el representante del ministerio de Cultura manifestó que el color del piso no fue respetado por la empresa y la municipalidad. “No siguieron los lineamientos y arbitrariamente la cambiaron. Nosotros exigimos que sea un piso color negro para respetar la identidad del lugar pero ellos usaron este piso color vicuña de travertino, sin autorización”.

Finalmente el decano del colegio de ingenieros, Freddy Antonio Mattos, indicó que Alcides Chamorro, el alcalde de la municipalidad de Huancayo, lo había llamado a su teléfono particular para indicarle que personas de la empresa encargada de la obra estarían por la zona para poder captar todo lo que se diría en la inspección y de ser el caso denunciar si se cometían excesos entre las opiniones. Al respecto, manifestó su desacuerdo por dicha actitud del alcalde así como también criticó duramente la obra de la Plaza de la Constitución en su totalidad. próxima semana harán llegar a la población un informe técnico de la obra que según unanimidad es irremediable.