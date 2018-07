Juez del Callao pidió 10 “verdecitos” por interceder en CNM

La situación del presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo, es cada día más complicada. Ayer se reveló un audio en el que negociaría un adelanto de 10 "verdecitos" por apoyar, lo que parece, el nombramiento de un fiscal por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.

El audio revelado en esta oportunidad por 'Panorama' guarda relación con otros difundidos anteriormente por IDL-Reporteros, en los que Ríos y el consejero Julio Gutiérrez Pebe hablan de favorecer a un postulante recomendado por el presidente de la Corte Superior del Callao.

Tras el análisis de los primeros audios, el portal Legis.pe señaló que el favorecido fue el fiscal Armando Mamani Hinojosa, quien postulaba a una de las dos plazas vacantes de fiscal adjunto provincial anticorrupción de Tacna.

Antes de la entrevista personal, Mamani estaba tercero en el cuadro de méritos. Delante de él se encontraban los postulantes Licely Antonieta Tejada Fernández y Erwin Rosenberg Gutiérrez Hancco.

En el audio, del 27 de abril, Gutiérrez le dice a Walter Ríos que ha cumplido con su encargo. "Si tú supieras… lo que he hecho, Walter. Me he tumbado a la segunda, hermano, y era una titular, hermano […] Y yo era el ponente de la segunda y le saqué el alma, hermano; si no, ¿cómo justificaba que el tercero suba al segundo, hermano?, señaló el consejero.

Legis.pe encontró que ese 27 de abril, el CNM entrevistó a los candidatos antes mencionados y, tal como contó Gutiérrez, la entrevista buscó perjudicar a Tejada, que terminó tercera y no fue nombrada. Mamani logró ser nombrado y desde el 25 de mayo de 2018 labora en la fiscalía corporativa anticorrupción de Tacna.

Si hubiera terminado tercero, habría quedado como postulante en reserva, y en el plazo de un año podría haber sido nombrado, de producirse una nueva vacante.

Vinos y 10 verdecitos

Este es el diálogo que revela el nuevo audio:

Walter Ríos: Aló.

Gianfranco Paredes: Sí, doctor.

Ríos: Mira, ya… no te olvides de reservar en el 700.

Paredes: Costa… Costanera 700, sí, sí…

Ríos: Otra cosa, dile a tu amigo dónde nos vamos a reunir un día antes, ¿ya?

Paredes: Ah, ya, perfecto.

Ríos: ¿Qué habías pensando? ¿Cómo lo habías pensado?

Paredes: Él llega el 25, a las cuatro.

Ríos: ¿Cuándo es la reunión? Para el jueves, ¿no?

Paredes: Para el jueves 25 a la una de la tarde.

Ríos: El jueves es 26 (…)Otra cosa… mira acá lo van a apoyar varias gentes. Entonces, yo creo que como garantía (porque) él está un poco lejos.

Paredes: Sí, en Tacna.

Ríos: Una es esperar un año, la otra es que ahorita lo apoyen con todo. Entonces, como garantía yo creo que él tiene que dar algún monto.

Paredes: Claro.

Ríos: (Monto) que personalmente vamos a conversar. Como garantía, si no pasa nada [no lo nombran], lo devolvemos. Estoy pensando en 10 ‘verdecitos’. Proponle, pero como garantía, yo le doy mi palabra […] Si sale en esta, bacán… si no sale, se lo devuelvo.

Paredes: Perfecto.

La fiscal anticorrupción de Lima, Norah Córdova, pidió el expediente de este caso al CNM, que considera necesario para las investigaciones, pero no se lo entregaron. ❧

