Sociedad civil demanda cese inmediato de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura

Organizaciones de la sociedad civil demandaron la renuncia o el cese inmediato de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y exigieron que se proceda luego con una urgente investigación, la sanción a los culpables, así como el nombramiento de un nuevo CNM.

Manifestaron su rechazo a que la misma institución donde se cometen estos atropellos contra la justicia sean quienes se reorganicen bajo una lógica de acción corporativa que protege a sus miembros y a sus intereses.

"Los audios evidencian que los miembros del CNM implicados no tienen límites alguno y han puesto en riesgo la legitimidad de la función pública, usando esta para propósitos delictivos", señalaron.

Anunciaron que el próximo 19 de julio se movilizarán para exigir una reforma integral del sistema de justicia.

Además solicitarán una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer los acontecimientos ocurridos relacionados a los audios que comprometen a magistrados del CNM, jueces de la Corte Suprema y de la Corte Superior del Callao con hechos de corrupción.

Entre los participantes estuvieron representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Demus, Promsex, de la Asociación Nacional de Centros (ANC), del Instituto de Defensa Legal (IDL), y la organización Flora Tristán. Además participó ex fiscal Avelino Guillén, el ex defensor del Pueblo, Eduardo Vega y el ex presidente del CNM, Gonzalo García Núñez.