Juez Hinostroza se pronuncia por audio donde habla de la “señora K”

El presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza, se manifestó por el reciente audio interceptado donde coordina una reunión con un interlocutor no identificado.

La grabación en mención fue propalada esta tarde por “Panorama” y se escucha al magistrado supremo hablar de una reunión con la “señora K”, a quien identifica como “la fuerza número uno”.

En este marco, Hinostroza afirmó en diálogo con El Comercio que en dicha conversación no se refiere a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Además, descartó haberse reunido con la hija del exdictador Alberto Fujimori.

“De ninguna manera (es Keiko Fujimori). No me he reunido con ella, no se trata de la señora por la que usted me pregunta”, sostuvo el juez antes de acotar que no tiene por qué dar cuenta de sus actividades que desarrolla en el ámbito privado.

“No me he reunido con ninguna persona que tenga relevancia política. Soy juez y en mi vida privada puedo reunirme con quien desee mientras no sea un litigante”, sentenció.

La excandidata presidencial también se pronunció esta tarde por esta grabación. A través de Twitter descartó haberse reunido con Hinostroza Pariachi. “Dejo claro que desconozco tal coordinación”, dijo.

La identidad de la “señora K” es materia de discusión en las redes sociales. El congresista Marco Arana (Frente Amplio) considero que podría existir una vinculación entre Fujimori e Hinostroza a raíz del Caso Joaquín Ramírez.

Así, hizo alusión a la casación 092-2017 que el juez supremo emitió el año pasado y que se usó para que la fiscal Sara Vidal archive la investigación por lavado de activos contra el exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. El caso fue reabierto después.