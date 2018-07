Juliana Oxenford confrontó a juez Hinostroza durante tensa entrevista

La periodista Juliana Oxenford entrevistó al cuestionado juez supremo César Hinostroza tras los polémicos audios difundidos por el portal IDL-Reporteros, en el que el magistrado discute una posible reducción de condena e, incluso declarar inocente, al violador de una menor de 11 años.

Durante la conversación, el juez Hinostroza se defendió asegurando que “la grabación es inconstitucional y que esas conversaciones difundidas no tienen contenido penal, y tampoco se escucha ninguna falta disciplinaria”.

Ante estas declaraciones, la periodista visiblemente indignada confrontó al magistrado y le dijo que lo dicho por él en los audios es totalmente “repulsivo y aberrante” al cuestionarle por qué tuvo que preguntar “qué es lo que quieren” en los audios.

“Qué fácil es decir luego del audio que hemos escuchado esto es nulo, no puede ser evaluado ni tomado en cuenta como un elemento probatorio porque ha sido capturado de manera ilegal y viola lo que la Constitución manda, pero ahí está el audio”, dijo la periodista.

Oxenford continuó consultándole al magistrado si no cree que debería dar un paso al costado tras los audios difundidos. A lo que el magistrado respondió “No porque no hubo ningún beneficio y no se negoció nada, pues se confirmó la condena al procesado”.

En otro momento, el juez Hinostroza le recuerda a la periodista que la condena al procesado fue confirmada y que si ella quería podía preguntarles a sus compañeros del Poder Judicial. Ante ello, Oxenford señaló que “no le preguntaría a nadie, porque ella no le cree nada al Poder Judicial”.