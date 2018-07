“No permitiremos que se use figura presidencial para ningún trámite ilegal”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, ofreció un pronunciamiento en Palacio de Gobierno tras conocerse los audios que revelarían un presunto tráfico de influencias en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde estarían involucrados dos magistrados del Poder Judicial.

En esa línea, el jefe de Estado rechazó que magistrados empleen su nombre con el fin de ofrecer favores, tal como puede escucharse en un audio divulgado, por ello, aseguró que no permitirá el uso de la figura presidencial para algún tipo de trámite ilegal.

"No hemos tenido esa reunión y no vamos permitir que se use la figura presidencial para ningún trámite que sea ilegal, lo descartamos y rechazamos enérgicamente", indicó en conferencia de prensa.

El mandatario también enfatizó que el encuentro con magistrados del Poder Judicial a la que se hace referencia en un audio, nunca tuvo lugar. Asimismo, pidió denunciar este tipo de actos al recordar que en día pasados alertó que en algunas regiones se acercaban personas ante funcionarios públicos supuestamente en su nombre.

“Nosotros actuamos con absoluta transparencia y respetando la institucionalidad, no vamos a enviar a nadie que no sea parte del Estado para que en representación del Ejecutivo haga algún tipo de coordinaciones”, refirió.